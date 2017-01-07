18:19, 10 Ocak 2017 SalÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bÃ¶lgelerinde DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait 3 barÄ±nma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.

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