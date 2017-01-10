18:22, 10 Ocak 2017 SalÄ±

9 Ã–SO mensubu tedavi iÃ§in Kilis'e getirildi





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž'lÄ±larla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž Ã¼yeleriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Halep'e baÄŸlÄ± El-Bab ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, DEAÅž mensuplarÄ±yla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–SO mensubu Ã‡obanbey sÄ±nÄ±r hattÄ±na getirildi. 112 Acil Servis ekiplerince sÄ±nÄ±rdan alÄ±nan yaralÄ±lar, Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



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