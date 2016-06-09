18:28, 10 Ocak 2017 SalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden MÄ±sÄ±r'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sina yarÄ±madasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina yarÄ±madasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'Ä±n Kuzey Sina bÃ¶lgesinde dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost MÄ±sÄ±r halkÄ± ile acÄ±lÄ± ailelere baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifa diliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. MÄ±sÄ±r'da Sina yarÄ±madasÄ±nÄ±n kuzeyindeki AriÅŸ ÅŸehrinin Mesaid bÃ¶lgesinde polis kontrol noktasÄ±na bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ sivil 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 10 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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