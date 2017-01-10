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Cenevre'de her şey planlandığı gibi gidiyor
Cenevre'de her şey planlandığı gibi gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunun ele alındığını belirterek, "Her şey planlandığı gibi gitmekte" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunun ele alındığını belirterek, "Her şey planlandığı gibi gitmekte." dedi.

Sözcü Burcu, Cenevre'de devam eden müzakerelerde verilen arada Türk basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Yoğun geçen müzakerelerin bu akşam 20.30'a kadar devam edeceğini aktaran Burcu, "Bugün ağırlıkla 'Yönetim ve Güç Paylaşımı'nı tartıştık. Bu çok dinamik ve yoğun bir süreçtir. Bugün üstünde durduğumuz konular, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs'taki anayasanın ihtiyaca göre değişmesi icap ettiği zaman hangi kurallar çerçevesinde değişebileceğini tartışmak oldu." ifadesini kullandı.

Burcu Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Arzumuz planlandığı gibi yürümesidir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlamıştı.



İlgili Konular kıbrıs KKTC
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