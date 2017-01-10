18:49, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek veriyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek verdiklerini sÃ¶yledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelen GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikheil Janelidze ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°kili iliÅŸkileri deÄŸerlendirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekleÅŸtirilecek YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu yÄ±l toplantÄ±ya GÃ¼rcistan'Ä±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"TÃœRKÄ°YE OLARAK GÃœRCÄ°STAN'IN NATO ÃœYELÄ°ÄžÄ°NE TAM DESTEK VERÄ°YORUZ"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BakÃ¼-Tiflis-Kars demiryolunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± bu yÄ±l zirve vesilesiyle gerÃ§ekleÅŸtireceklerini sÃ¶yleyerek, mevkidaÅŸÄ±yla ekonomi, Suriye, Karadeniz gibi bÃ¶lgesel konularÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirtti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸini konuÅŸtuk. TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek veriyoruz. Avrupa BirliÄŸi'nin GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±na da vize serbestisi anlaÅŸmasÄ±nÄ± bir an evvel uygulamasÄ±nÄ± istiyoruz. Bizim de aynÄ± sorunumuz var. GÃ¼rcistan'Ä±n sÄ±nÄ±r ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.

GÃ¼rcistan'Ä±n iyi bir dostu olan TÃ¼rkiye ile stratejik ortak olduklarÄ±nÄ± dile getiren GÃ¼rcÃ¼ BakanÂ Janelidze, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Siyasi alanda mÃ¼kemmel bir iliÅŸkiye sahip iki Ã¼lkenin ekonomik alanda da iliÅŸkilerini geliÅŸtirdiÄŸini kaydeden Janelidze, TÃ¼rkiye'nin GÃ¼rcistan'Ä±n bir numaralÄ± ticari ortaÄŸÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Janelidze, daha sonra konferans kapsamÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere hitap edecekleri salona geÃ§erken BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (BYEGM) kurduÄŸu standÄ± ziyaret etti.

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