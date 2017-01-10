Ã‡avuÅŸoÄŸlu: GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek veriyoruz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek verdiklerini sÃ¶yledi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelen GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikheil Janelidze ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°kili iliÅŸkileri deÄŸerlendirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekleÅŸtirilecek YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu yÄ±l toplantÄ±ya GÃ¼rcistan'Ä±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BakÃ¼-Tiflis-Kars demiryolunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± bu yÄ±l zirve vesilesiyle gerÃ§ekleÅŸtireceklerini sÃ¶yleyerek, mevkidaÅŸÄ±yla ekonomi, Suriye, Karadeniz gibi bÃ¶lgesel konularÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirtti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸini konuÅŸtuk. TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek veriyoruz. Avrupa BirliÄŸi'nin GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±na da vize serbestisi anlaÅŸmasÄ±nÄ± bir an evvel uygulamasÄ±nÄ± istiyoruz. Bizim de aynÄ± sorunumuz var. GÃ¼rcistan'Ä±n sÄ±nÄ±r ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
GÃ¼rcistan'Ä±n iyi bir dostu olan TÃ¼rkiye ile stratejik ortak olduklarÄ±nÄ± dile getiren GÃ¼rcÃ¼ BakanÂ Janelidze, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Siyasi alanda mÃ¼kemmel bir iliÅŸkiye sahip iki Ã¼lkenin ekonomik alanda da iliÅŸkilerini geliÅŸtirdiÄŸini kaydeden Janelidze, TÃ¼rkiye'nin GÃ¼rcistan'Ä±n bir numaralÄ± ticari ortaÄŸÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Janelidze, daha sonra konferans kapsamÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere hitap edecekleri salona geÃ§erken BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (BYEGM) kurduÄŸu standÄ± ziyaret etti.
Â
Â
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19 polis tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferleri, sabaha kadar devam edecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Gaziantep'te yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evesinde. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek verdiklerini sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sina yarÄ±madasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž'lÄ±larla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
CHP KHK'da yer alan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlere yÃ¶nelik seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zenlemelerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu