19:05, 10 Ocak 2017 SalÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na tutuklama





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski MÄ°T gÃ¶revlisi, Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesi'ne getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼pheliler, tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Hakimliklerce sorgulanan eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± zanlÄ±lar Ali O. ve Ã–mer Faruk U. tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edildikleri belirtildi. Â

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