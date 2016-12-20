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19:05, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na tutuklama
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na tutuklama

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski MÄ°T gÃ¶revlisi, Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesi'ne getirildi.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼pheliler, tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± zanlÄ±lar Ali O. ve Ã–mer Faruk U. tutuklandÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edildikleri belirtildi.

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