19:09, 10 Ocak 2017 SalÄ±

KurtulmuÅŸ: Gaziantep'teki saldÄ±rÄ± Ä°zmir'deki olaya benzer

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

KurtulmuÅŸ, "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evisinde. TerÃ¶ristin etkisiz hale getirilmesi , bir terÃ¶ristin de olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgiler var. Onun da yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§emberin daraldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor, Ã¼mit ederim o ikinci kiÅŸinin de bir an evvel yakalanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olur. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Birbirlerine karÅŸÄ± desteklerini sunuyorlar. AmaÃ§ TÃ¼rkiye'nin birliÄŸini, beraberliÄŸini bozup kaos ortamÄ± oluÅŸturmaktÄ±r.

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda iÃ§imiz yanÄ±yor, her saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda milletimizin birlik, beraberlik duygularÄ± kuvvetleniyor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaklar. BunlarÄ±n hepsinin Ã¼stesinden gelecek gÃ¼ce sahip bu millet" diye konuÅŸtu.

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