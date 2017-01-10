19:26, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak





Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferleri, sabaha kadar devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferlerinin, sabaha kadar devam edeceÄŸi bildirildi. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle toplu ulaÅŸÄ±mda bazÄ± dÃ¼zenlemeler yaptÄ±. Bu kapsamda, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana 24 saat hizmet veren metro ve metrobÃ¼s, bugÃ¼n de sabah 06.00'ya kadar kesintisiz hizmetini sÃ¼rdÃ¼recek.

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