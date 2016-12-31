19:28, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 polis tutuklandÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19 polis tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelikÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu mesajlaÅŸma uygulamasÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19Â polisÂ tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve cep telefonlarÄ±nda "ByLock" bulunduÄŸu tespit edilen 24 polis, Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesi'ne getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼phelilerden 3'Ã¼ savcÄ±lÄ±k ifadesini ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ZanlÄ±lardan 2'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma, 19'u ise tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Hakimliklerce sorgulanan zanlÄ±lardan 19'u tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi, 2 kiÅŸi de adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi. ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SORUÅžTURMA FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara merkezli 5 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 emniyet personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince, ÅŸÃ¼phelilerden 44'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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