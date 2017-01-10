Ay'Ä±n oluÅŸumuna dair yeni teori

Bilim adamlarÄ±, DÃ¼nya'nÄ±n uydusu Ay'Ä±n oluÅŸumunu aÃ§Ä±klayan tek bÃ¼yÃ¼k Ã§arpÄ±ÅŸma teorisinin aksine Ã§ok sayÄ±da kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§arpÄ±ÅŸmalar sonucunda meydana gelen kÃ¼Ã§Ã¼k uydularÄ±n birleÅŸmesiyle oluÅŸtuÄŸuna iliÅŸkin yeni bir teori ortaya attÄ±.
Ä°srail'in Technion Ãœniversitesinden ProfesÃ¶r Hagai Perets ve Weizmann EnstitÃ¼sÃ¼nden ProfesÃ¶rler Raluca Rufo ve Oded Aharonson, yaptÄ±klarÄ± ortak Ã§alÄ±ÅŸmada, 4,5 milyar yÄ±ldÄ±r DÃ¼nya'nÄ±n etrafÄ±nda dÃ¶nen Ay'Ä±n, DÃ¼nya'nÄ±n oluÅŸum aÅŸamasÄ±nda gezegene Ã§arpan kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶kcisimlerinin yeryÃ¼zÃ¼nden kopardÄ±ÄŸÄ± parÃ§alarÄ±n birleÅŸmesiyle oluÅŸtuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
BugÃ¼ne dek Ay'Ä±n DÃ¼nya ile Mars bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir gezegenin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda tek seferde oluÅŸtuÄŸu kabul ediliyordu. Ancak bÃ¶yle bir Ã§arpÄ±ÅŸmada Ay'Ä±n maddi yapÄ±sÄ±nÄ±n ancak beÅŸte birinin DÃ¼nya'ya benzeyeceÄŸi, geri kalanÄ±nÄ±n ise diÄŸer gÃ¶kcisminin yapÄ±sÄ±nÄ± yansÄ±tmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken bilim adamlarÄ±, Ay'Ä±n oluÅŸumunu aÃ§Ä±klamak Ã¼zere yeni bir teori arayÄ±ÅŸÄ±na girdi.
Ay'Ä±n tek bir bÃ¼yÃ¼k Ã§arpÄ±ÅŸma yerine Ã§ok sayÄ±da kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§arpÄ±ÅŸmalar sonucu oluÅŸtuÄŸu hipotezi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan bilim adamlarÄ±, DÃ¼nya'nÄ±n erken oluÅŸum evresinde karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi 800 ayrÄ± Ã§arpÄ±ÅŸma simÃ¼lasyonu tasarladÄ±.
Ã‡arpÄ±ÅŸmalarÄ±n her birinin dÃ¼nyadan kopardÄ±ÄŸÄ± parÃ§alarla birer mini uydu oluÅŸturduÄŸuÂ ve bu gÃ¶k cisimlerinin birbirleriyle Ã§arpÄ±ÅŸarak veya Ã§akÄ±ÅŸan yÃ¶rÃ¼ngeler iÃ§inde birleÅŸerek Ay'Ä± meydana getirdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ã‡oklu Ã§arpÄ±ÅŸma hipotezinin, Ay'Ä±n oluÅŸumunu bÃ¼yÃ¼k Ã§arpÄ±ÅŸma hipotezinden daha "doÄŸal" biÃ§imde aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden araÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸyazarÄ± Prof. Rufo, "GÃ¼neÅŸ Sisteminin oluÅŸumunun erken safhalarÄ±nda, gÃ¶k cisimleri arasÄ±nda Ã§arpÄ±ÅŸmalar sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Bu tarz Ã§arpÄ±ÅŸmalarÄ±n dÃ¼nya yÃ¶rÃ¼ngesinde birden fazla uydu oluÅŸturmuÅŸÂ olmasÄ± muhtemel. ArdÄ±ndan bu kÃ¼Ã§Ã¼k uydularÄ±n yÃ¶rÃ¼ngelerinin Ã§akÄ±ÅŸmasÄ±, Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± ve birleÅŸmeleriyle Ay'Ä±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki halini meydana getirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
BÃ¼yÃ¼k Ã§arpÄ±ma teorisi ilk kez 1970'lerin ortasÄ±nda ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan Ay'Ä±n oluÅŸumunu birden fazla Ã§arpÄ±ÅŸmayla aÃ§Ä±klama yÃ¶nÃ¼ndeki ilk Ã§abalar 1980'li yÄ±llarda ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Nature Geoscience" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
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Bilim adamlarÄ±, Ay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir tek Ã§arpÄ±ÅŸma sonucu oluÅŸtuÄŸuna dair geleneksel aÃ§Ä±klamaya karÅŸÄ± zaman iÃ§inde Ã§oklu Ã§arpÄ±ÅŸmalar sonucu oluÅŸtuÄŸunu iddia ediyor
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