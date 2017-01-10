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ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı

ABD, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatlarından biri olarak nitelendirilen "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında Polonya'da asker konuşlandırmaya başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD, Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında Polonya'da asker konuşlandırmaya başladı.

Polonya medyasına yansıyan haberlere göre, Doğu Avrupa’da potansiyel Rus askeri tehdidine ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında NATO'nun doğu sınırında konuşlandırılması planlanan ABD askerlerinin ve teçhizatların Almanya üzerinden Polonya'ya ulaştığı belirtildi.

Cuma günü Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven limanından başlayan sevkiyat kapsamında Polonya'ya 87 tank ve 144 Bradly tipi savaş aracı ile birkaç bin askerlik bir ABD kuvveti gönderildi. Teçhizat ve ABD askerleri, NATO'nun doğu sınırı boyunca çeşitli ülkelerde konuşlandırılacak.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA ABD'NİN EN BÜYÜK ASKERİ SEVKİYATLARINDAN BİRİ

NATO'nun önemli bir hava üstünün bulunduğu Polonya'nın Wroclav kentine yapılan sevkiyatı, 2 bin 800 parça askeri teçhizat izleyecek.

Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana ABD’nin Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatlarından biri olarak nitelendirilen operasyon kapsamında, 9 ayda bir dönüşümlü olarak Avrupa'da bir Amerikan zırhlı muharebe birliğinin konuşlandırılması planlanıyor.

 



İlgili Konular ABD Polonya Atlantik Kararlılık Operasyonu
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