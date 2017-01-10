19:46, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Albayrak'tan Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.

Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, tÃ¼m dÃ¼nyada, tarafsÄ±z, ilkeli, cesaretle ve onurla yapÄ±lan gazeteciliÄŸin, toplumlarÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtirebildiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir Ã§aÄŸda olunduÄŸunu belirterek, "15 Temmuz sÃ¼recini yaÅŸamÄ±ÅŸ bir Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± olarak, doÄŸru ve ahlaklÄ± gazeteciliÄŸin halkÄ± birleÅŸtirmedeki gÃ¼cÃ¼ne de ÅŸahit olduk. Bir gazeteci babanÄ±n oÄŸlu olarak, zor ÅŸartlarda, sadece doÄŸru haberi aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m yerli ve milli gazetecilerin gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlarÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

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