20:04, 10 Ocak 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Mikheil Janelidze'yi kabul ettiÄŸi bildirildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, 45 dakika sÃ¼rdÃ¼. Â

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