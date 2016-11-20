Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. turundaÂ birinci maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerineÂ baÅŸlandÄ±.
Teklifin birinci maddesi Ã¼zerinde ilk sÃ¶zÃ¼, Anayasa Komisyonu adÄ±na Komisyon BaÅŸkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili ReÅŸat Petek aldÄ±.Â
Birinci maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¶ncesinde MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de Genel Kurul Salonu'na geldi.Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi'nin birinci maddesine gÃ¶re, Anayasa'nÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Â
Buna gÃ¶re, yargÄ± yetkisinin, TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hÃ¼kÃ¼m, "baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.
Ã–te yandan CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¶ncesinde yerinden sÃ¶z alarak teklifin maddelerine geÃ§ilmesine iliÅŸkin oylamada "gizli oylama" kuralÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â
Bir milletvekilinin oyunu belli ettiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±n bugÃ¼n birÃ§ok basÄ±n organÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ve fotoÄŸrafÄ± milletvekillerine gÃ¶steren Altay, bunun parlamentonun itibarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan incitici bir durum olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Altay, gizli oylamaya iliÅŸkin anlayÄ±ÅŸÄ±n ortaya konulmasÄ± iÃ§in partilerin grup baÅŸkanlarÄ±na sÃ¶z verilmesini talep etti.Â
TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k'e gÃ¶re yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gizli oylamanÄ±n da bunun bir gereÄŸi olduÄŸunu vurgulayarak, tÃ¼m milletvekillerinin bu kurallara uymaya Ã¶zen gÃ¶stermesini istedi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
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Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19 polis tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferleri, sabaha kadar devam edecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Gaziantep'te yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evesinde. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
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FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž'lÄ±larla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
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Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
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