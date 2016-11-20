21:40, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. turundaÂ birinci maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerineÂ baÅŸlandÄ±.

Teklifin birinci maddesi Ã¼zerinde ilk sÃ¶zÃ¼, Anayasa Komisyonu adÄ±na Komisyon BaÅŸkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili ReÅŸat Petek aldÄ±.Â



Birinci maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¶ncesinde MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de Genel Kurul Salonu'na geldi.Â



TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi'nin birinci maddesine gÃ¶re, Anayasa'nÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Â



Buna gÃ¶re, yargÄ± yetkisinin, TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hÃ¼kÃ¼m, "baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

"GÄ°ZLÄ° OYLAMA KURALINA UYULSUN"

Ã–te yandan CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¶ncesinde yerinden sÃ¶z alarak teklifin maddelerine geÃ§ilmesine iliÅŸkin oylamada "gizli oylama" kuralÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â



Bir milletvekilinin oyunu belli ettiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±n bugÃ¼n birÃ§ok basÄ±n organÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ve fotoÄŸrafÄ± milletvekillerine gÃ¶steren Altay, bunun parlamentonun itibarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan incitici bir durum olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â



Altay, gizli oylamaya iliÅŸkin anlayÄ±ÅŸÄ±n ortaya konulmasÄ± iÃ§in partilerin grup baÅŸkanlarÄ±na sÃ¶z verilmesini talep etti.Â



TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k'e gÃ¶re yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gizli oylamanÄ±n da bunun bir gereÄŸi olduÄŸunu vurgulayarak, tÃ¼m milletvekillerinin bu kurallara uymaya Ã¶zen gÃ¶stermesini istedi.