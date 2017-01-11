01:14, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Anayasa'nÄ±n ilk maddesi rahat geÃ§ti: 347 kabul





TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi TBMMÂ Genel KurulundaÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turundaÂ birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.Â Genel Kuruldaki gizliÂ oylamaya 484 milletvekili katÄ±ldÄ±.Â Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 2 Ã§ekimser, 2 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±.Â Oylama sÄ±rasÄ±nda bazÄ± CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±, oylarÄ±n kabinlere girilmeden verildiÄŸi gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi. Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n sÄ±k sÄ±k milletvekillerini oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken kabinlere girmeleri, kupalarÄ±n bulunduÄŸu alanda beklememeleri yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±.Â HDP milletvekilleri partilerine mensup tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduÄŸunda hep birlikte, "rehin" veya "cezaevinde" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Cep telefonuyla Ã§ekim gerginliÄŸi TBMM Katip Ãœyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kabinlerin yanÄ±nda cep telefonuyla oy verme iÅŸlemini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesine AK Parti milletvekilleri tepki gÃ¶sterdi.Â BazÄ± AK Parti ve CHP milletvekilleri arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli gerginlik yaÅŸanÄ±rken, Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da Hakverdi'yi, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir divan Ã¼yesinin gizliliÄŸi ihlal etmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, uyardÄ±. CHP milletvekillerinin oy verme iÅŸlemini cep telefonlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeleri tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekilleri gerginliÄŸi Ã¶nlemek iÃ§in partilerinin milletvekillerine Ã§ekim yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, oy tasnifi sÄ±rasÄ±nda AK Parti sÄ±ralarÄ±nda oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.Â Teklifin birinci maddesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine gÃ¶re, Anayasa'nÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Â Buna gÃ¶re, yargÄ± yetkisinin, TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hÃ¼kÃ¼m, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.