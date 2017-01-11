DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:25, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
TÃ¼rkiye
01:14, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Anayasa'nÄ±n ilk maddesi rahat geÃ§ti: 347 kabul
Anayasa'nÄ±n ilk maddesi rahat geÃ§ti: 347 kabul

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi

TBMMÂ Genel KurulundaÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turundaÂ birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.Â 

Genel Kuruldaki gizliÂ oylamaya 484 milletvekili katÄ±ldÄ±.Â 

Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 2 Ã§ekimser, 2 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Oylama sÄ±rasÄ±nda bazÄ± CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±, oylarÄ±n kabinlere girilmeden verildiÄŸi gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.

Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n sÄ±k sÄ±k milletvekillerini oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken kabinlere girmeleri, kupalarÄ±n bulunduÄŸu alanda beklememeleri yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±.Â 

HDP milletvekilleri partilerine mensup tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduÄŸunda hep birlikte, "rehin" veya "cezaevinde" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Cep telefonuyla Ã§ekim gerginliÄŸi

TBMM Katip Ãœyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kabinlerin yanÄ±nda cep telefonuyla oy verme iÅŸlemini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesine AK Parti milletvekilleri tepki gÃ¶sterdi.Â 

BazÄ± AK Parti ve CHP milletvekilleri arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli gerginlik yaÅŸanÄ±rken, Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da Hakverdi'yi, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir divan Ã¼yesinin gizliliÄŸi ihlal etmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, uyardÄ±.

CHP milletvekillerinin oy verme iÅŸlemini cep telefonlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeleri tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekilleri gerginliÄŸi Ã¶nlemek iÃ§in partilerinin milletvekillerine Ã§ekim yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.Â 

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â 

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, oy tasnifi sÄ±rasÄ±nda AK Parti sÄ±ralarÄ±nda oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.Â 

Teklifin birinci maddesi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine gÃ¶re, Anayasa'nÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Â 

Buna gÃ¶re, yargÄ± yetkisinin, TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hÃ¼kÃ¼m, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.



Ä°lgili Konular anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi TBMM
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

TÃ¼rkiye Haberleri
Anayasa'nÄ±n ilk maddesi rahat geÃ§ti 347 kabul
Anayasa'nÄ±n ilk maddesi rahat geÃ§ti: 347 kabul

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
ErdoÄŸan GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi kabul etti
ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
Albayrak'tan Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±
Albayrak'tan Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 polis tutuklandÄ±
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 polis tutuklandÄ±

Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19 polis tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak
Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak

Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferleri, sabaha kadar devam edecek
KurtulmuÅŸ Gaziantep'teki saldÄ±rÄ± Ä°zmir'deki olaya benzer
KurtulmuÅŸ: Gaziantep'teki saldÄ±rÄ± Ä°zmir'deki olaya benzer

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Gaziantep'te yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evesinde. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na tutuklama
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na tutuklama

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek veriyoruz
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek veriyoruz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek verdiklerini sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden MÄ±sÄ±r'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nama
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden MÄ±sÄ±r'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sina yarÄ±madasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
9 Ã–SO mensubu tedavi iÃ§in Kilis'e getirildi
9 Ã–SO mensubu tedavi iÃ§in Kilis'e getirildi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž'lÄ±larla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 110 iÅŸadamÄ±na tutuklama talebi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 110 iÅŸadamÄ±na tutuklama talebi

FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan 81 vali ile aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan 81 vali ile aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°zmir'de yarÄ±n okullar tatil edildi
Ä°zmir'de yarÄ±n okullar tatil edildi

Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
Tunceli'de 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
Tunceli'de 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

Haberler

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu iyiye gidiyor
Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu iyiye gidiyor

TBMM oturumu tartÄ±ÅŸmalÄ± baÅŸladÄ±
TBMM oturumu tartÄ±ÅŸmalÄ± baÅŸladÄ±

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi mesaisi baÅŸlÄ±yor
TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi mesaisi baÅŸlÄ±yor

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ikinci tur baÅŸlÄ±yor
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ikinci tur baÅŸlÄ±yor

CHP'nin krizlerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerisi kabul edilmedi
CHP'nin krizlerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerisi kabul edilmedi

TBMM'de emekliye ek ikramiyeye onay
TBMM'de emekliye ek ikramiyeye onay

YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekilleriyle bir araya geldi
YÄ±ldÄ±rÄ±m milletvekilleriyle bir araya geldi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 