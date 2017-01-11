Anayasa'nÄ±n ilk maddesi rahat geÃ§ti: 347 kabul

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi
TBMMÂ Genel KurulundaÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turundaÂ birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.Â
Genel Kuruldaki gizliÂ oylamaya 484 milletvekili katÄ±ldÄ±.Â
Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 2 Ã§ekimser, 2 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±.Â
Oylama sÄ±rasÄ±nda bazÄ± CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±, oylarÄ±n kabinlere girilmeden verildiÄŸi gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.
Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n sÄ±k sÄ±k milletvekillerini oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken kabinlere girmeleri, kupalarÄ±n bulunduÄŸu alanda beklememeleri yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±.Â
HDP milletvekilleri partilerine mensup tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduÄŸunda hep birlikte, "rehin" veya "cezaevinde" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
TBMM Katip Ãœyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kabinlerin yanÄ±nda cep telefonuyla oy verme iÅŸlemini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesine AK Parti milletvekilleri tepki gÃ¶sterdi.Â
BazÄ± AK Parti ve CHP milletvekilleri arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli gerginlik yaÅŸanÄ±rken, Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da Hakverdi'yi, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir divan Ã¼yesinin gizliliÄŸi ihlal etmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, uyardÄ±.
CHP milletvekillerinin oy verme iÅŸlemini cep telefonlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeleri tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekilleri gerginliÄŸi Ã¶nlemek iÃ§in partilerinin milletvekillerine Ã§ekim yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.Â
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, oy tasnifi sÄ±rasÄ±nda AK Parti sÄ±ralarÄ±nda oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine gÃ¶re, Anayasa'nÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Â
Buna gÃ¶re, yargÄ± yetkisinin, TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hÃ¼kÃ¼m, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Gaziantep'te yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evesinde. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
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