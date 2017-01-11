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Güncelleme: 05:29, 11 Ocak 2017 Çarşamba

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Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası
Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası

İlk kez 1930'da,13 ekibin katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na, 2026'da 48 takım katılacak .Bu kararla birlikte turnuvanın statüsü 9. kez değişmiş oluyor.

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İlk kez 1930'da, 13 ekibin katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na, 2026'da 48 takım katılacak.

Futbolda dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası'nın statüsü, başladığı 1930'dan bu yana defalarca değiştirildi. Dört yılda bir düzenlenen ancak 1942 ve 1946'da İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilen kupa, 20 kez yapıldı. Bu turnuvalarda 9 farklı format uygulandı.

Dönemin FIFA Başkanı Julies Rimet'nin girişimleriyle başlayan Dünya Kupası, ilk olarak Uruguay'da, 13 takımın katılımıyla organize edildi. İtalya 1934'ten başlamak üzere 16'ya çıkan takım sayısı, 13 takımla yapılan Brezilya 1950 göz ardı edilirse İspanya 1982'ye kadar değişmedi. 1982'de 24'e çıkan sayı, Fransa 1998'den itibaren 32'ye yükseldi.

FIFA'nın, 48 takımın mücadele edeceğini açıkladığı 2026 Dünya Kupası'yla da turnuvanın statüsü 9. kez değişti.

1934'te 17 olan maç sayısı 80'e çıktı

Konfederasyonların katılımının dengelenmesi ve organizasyondan elde edilen gelirin yükselmesinin amaçlandığı statü değişiklikleriyle turnuvalardaki toplam maç sayısında da ciddi artış yaşandı.

İlk Dünya Kupası, 18 karşılaşmaya sahne oldu. 17 ile en az maç oynanan FIFA Dünya Kupası olan İtalya 1934'ten itibaren sayı, giderek yükseldi. Toplam karşılaşma adedi, Brezilya 1950'de 22'ye, İsviçre 1954'te 26'ya, İsveç 1958'de 35'e, Almanya 1974'te 38'e, İspanya 1982'de ise 52'ye çıktı.

Fransa 1998'den bu yana 64 karşılaşmanın oynandığı FIFA Dünya Kupası'nın formatında yapılan yeni düzenlemeyle maç sayısı, 80 oldu. Bu da 2026 FIFA Dünya Kupası'nın, 1934'teki turnuvanın neredeyse 5 katı maça sahne olacağı anlamına geliyor.



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Dünya Haberleri
Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası
Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası

İlk kez 1930'da,13 ekibin katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na, 2026'da 48 takım katılacak .Bu kararla birlikte turnuvanın statüsü 9. kez değişmiş oluyor.
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