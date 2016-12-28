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ABD, PYD'yi de masada görmek istiyor
ABD, PYD'yi de masada görmek istiyor

ABD, Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ettiği PYD'nin de barış görüşmelerine davet edilmesi gerektiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye’nin terör örgütü olduğu gerekçesiyle verdiği destekten dolayı eleştirdiği ABD'den yeni bir PYD açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Suriye görüşmelerinde gelinecek süreç içinde, Suriyeli Kürtleri  temsil ettiğini iddia ettiği PYD'nin de masada yer alması gerektiğini söyledi.

Mark Toner, Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Suriye'de barışın sağlanması sürecinde, BM’nin öncülük edeceği çözüm arayışlarının tek çözüm yolu olduğuna ilişkin ABD'nin görüşünün değişmediğini belirten Toner, barış görüşmelerinde kimlerin yer alacağının, barış görüşmelerine önderlik eden gruplara ve Suriye halkına bağlı olduğunu söyledi.

Mark Toner, bir soruya verdiği cevapta; Suriyeli Kürtleri temsil ettiğini iddia ettiği PYD'nin DEAŞ’a karşı en etkili mücadele eden grup olduğunu ve PYD'nin de, barış görüşmelerinin yapılacağı masada olması gerektiğini savundu. Toner, 'PYD savaşta varlığı olan bir grup. Suriye'deki çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor. Bize göre, bir noktada bu sürecin bir parçası olmak zorundalar' diye konuştu.

Toner, ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü, PYD'yi ise terör örgütü olarak görmediklerini, kendilerine silah desteği vermediklerini, taktiksel destek sağladıklarını söyledi. Toner, ‘Eğer PYD PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz' sorusunu da 'YPG DEAŞ’a karşı önemli ve etkili bir güç. Türk hükümetinin PYD ile duyarlılığını göz önünde bulunduruyoruz' diye cevapladı.

Toner, 'Savunma Bakanı Ash Carter'ın, geçtiğimiz Nisan ayı sonlarında Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın soruları üzerine, ABD'nin, Türkiye'nin tüm karşı çıkışlarına karşın silah ve maddi yardım sağladığı PYD ve PKK arasında işbirliği olduğunu bildiği' sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Carter'ın açıklamaları şu an önümde olmadığı için buna ilişkin değerlendirme yapamayacağım” dedi.

Toner, başka bir soru üzerine de, ABD’nin süreç içerisinde PYD’nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği görüşünü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Suriye’nin Dostları Grubu’na bağlı ülkelere aktarıldığını da belirtti.



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