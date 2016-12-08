Solomon Adaları'nda yeni deprem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Solomon Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USG), depremin Makira eyaletinin başkenti Kirakira'nın 108 kilometre batısında ve 46 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.
Bu yer sarsıntısı sonrası tsunami uyarısı ya da herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.
Solomon Adaları'nda geçen ay 7,8 ve 6,9 büyüklüklerinde depremler olmuştu.
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Solomon Adaları'nda 46 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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