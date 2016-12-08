Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:39, 11 Ocak 2017 Çarşamba
Dünya
08:12, 11 Ocak 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Solomon Adaları'nda yeni deprem
Solomon Adaları'nda yeni deprem

Solomon Adaları'nda 46 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Solomon Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USG), depremin Makira eyaletinin başkenti Kirakira'nın 108 kilometre batısında ve 46 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.

Bu yer sarsıntısı sonrası tsunami uyarısı ya da herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.

Solomon Adaları'nda geçen ay 7,8 ve 6,9 büyüklüklerinde depremler olmuştu.



İlgili Konular solomon adaları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünya Haberleri
Afganistan'da valiliğe saldırı 11 ölü
Afganistan'da valiliğe saldırı; 11 ölü

Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Solomon Adaları'nda yeni deprem
Solomon Adaları'nda yeni deprem

Solomon Adaları'nda 46 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD PYD'yi de masada görmek istiyor
ABD, PYD'yi de masada görmek istiyor

ABD, Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ettiği PYD'nin de barış görüşmelerine davet edilmesi gerektiğini açıkladı
Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası
Dünden bugüne FIFA Dünya Kupası

İlk kez 1930'da,13 ekibin katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na, 2026'da 48 takım katılacak .Bu kararla birlikte turnuvanın statüsü 9. kez değişmiş oluyor.
Volkswagen ABD ile 4 3 milyar dolara anlaştı
Volkswagen, ABD ile 4,3 milyar dolara anlaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de dizel konusuyla bağlantılı bazı cezai soruşturmalarla ilgili ileri görüşmeler yapıldığını ve 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Brexit ve Trump sonrası Avrupa güvenliği
Brexit ve Trump sonrası Avrupa güvenliği

‘Brexit referandumu’ ile ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanması, Avrupalı devlet adamları ve politikacılarını, kıtanın güvenliği konusunda yeniden ortak savunma sistemleri düşüncesini canlandırma arayışı içerisine itti
Rafsancani'nin ölümü ve İran'da değişen dengeler
Rafsancani'nin ölümü ve İran'da değişen dengeler

Haşimi Rafsancani’nin ani ölümü birçok açıdan İran iç siyasetinde önemli etkiler bırakacak. Bu etkilerden birincisi ve en doğrudan olanı İran iç siyasetindeki nisbi dengenin, bir daha toparlanmayacak şekilde bozulmuş olması.
Balkanlar'da soğuk hava nedeniyle ölümler artıyor
Balkanlar'da soğuk hava nedeniyle ölümler artıyor

Sırbistan'da 2, Kosova'da 1 kişi soğuk havanın etkisiyle donarak hayatını kaybetti. Soğuk hava nedeniyle daha önce Arnavutluk'ta 3 kişi donarak ölmüştü.
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı

ABD, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatlarından biri olarak nitelendirilen "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında Polonya'da asker konuşlandırmaya başladı
Çin Pokemon GO'yu yasaklıyor
Çin, Pokemon GO'yu yasaklıyor

Çin, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle popüler mobil oyun uygulaması Pokemon GO'yu yasaklayacağını açıkladı
Cenevre'de her şey planlandığı gibi gidiyor
Cenevre'de her şey planlandığı gibi gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunun ele alındığını belirterek, "Her şey planlandığı gibi gitmekte" dedi
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Suudi Arabistan'da
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Suudi Arabistan'da

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Suudi Arabistan Kralı Selman ile Riyad'da görüştü
Filistin Ulusal Konseyi hazırlık toplantısı başladı
Filistin Ulusal Konseyi hazırlık toplantısı başladı

Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu tüm Filistinli grupların katıldığı Filistin Ulusal Konseyi hazırlık toplantısı Lübnan'da başladı
11 Uluslararası Floransa Bienali'ne 2 Türk davet edildi
11. Uluslararası Floransa Bienali'ne 2 Türk davet edildi

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Floransa Bienali'ne ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlileri Semra Sonya Doğan Ak ve Büşra Kuruçay katılacak
İngiliz diplomat Sudan'a gitti
İngiliz diplomat Sudan'a gitti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald resmi ziyaret için Sudan'da
İngiliz bakandan Avrupa'ya 15 Temmuz eleştirisi
İngiliz bakandan Avrupa'ya 15 Temmuz eleştirisi

Johnson, AB'nin Türkiye'nin 15 Temmuz'a verdiği tepkiyi kınamasının yanlış olduğunu söyledi

Haberler

Solomon Adaları'ndaki tsunami uyarısı kaldırıldı
Solomon Adaları'ndaki tsunami uyarısı kaldırıldı

Beş ada okyanusa gömüldü
Beş ada okyanusa gömüldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 