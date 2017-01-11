Anayasa teklifinin ikinci maddesi de geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 1 Ã§ekimser, 2 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±.
Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, oylama sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k milletvekillerini kabinlerin ve kupalarÄ±n Ã¶nÃ¼nde beklememeleri konusunda uyardÄ±.
AK Parti'li ve CHP'li bazÄ± milletvekilleri arasÄ±nda oylamanÄ±n gizliliÄŸiyle ilgili kÄ±sa sÃ¼reli tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu kullanÄ±rken partisinin milletvekilleriyle fotoÄŸraf Ã§ektirdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu verdikten sonra da bir sÃ¼re CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve CHP'li bazÄ± milletvekilleriyle sohbet etti.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de oylarÄ±nÄ± kullandÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu oyunu kullandÄ±ktan sonra BahÃ§eli ile tokalaÅŸarak Genel Kurul Salonundan ayrÄ±ldÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ise oylama sonucu aÃ§Ä±klanÄ±ncaya kadar salonda kaldÄ±.
Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, ikinci maddeye iliÅŸkin sonucun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birleÅŸime ara verdi. Aradan sonra komisyon ve hÃ¼kÃ¼metin yerine oturmamasÄ± Ã¼zerine AydÄ±n, bugÃ¼n saat 14.00'te yeniden toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM'de vekil sayÄ±sÄ±nÄ± 600'e Ã§Ä±karan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verild
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
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Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19 polis tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferleri, sabaha kadar devam edecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Gaziantep'te yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evesinde. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek verdiklerini sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sina yarÄ±madasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž'lÄ±larla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±