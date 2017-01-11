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Anayasa teklifinin ikinci maddesi de geÃ§ti
Anayasa teklifinin ikinci maddesi de geÃ§ti

TBMM'de vekil sayÄ±sÄ±nÄ± 600'e Ã§Ä±karan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verild

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 1 Ã§ekimser, 2 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±.

Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, oylama sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k milletvekillerini kabinlerin ve kupalarÄ±n Ã¶nÃ¼nde beklememeleri konusunda uyardÄ±.

AK Parti'li ve CHP'li bazÄ± milletvekilleri arasÄ±nda oylamanÄ±n gizliliÄŸiyle ilgili kÄ±sa sÃ¼reli tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu kullanÄ±rken partisinin milletvekilleriyle fotoÄŸraf Ã§ektirdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu verdikten sonra da bir sÃ¼re CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve CHP'li bazÄ± milletvekilleriyle sohbet etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de oylarÄ±nÄ± kullandÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu oyunu kullandÄ±ktan sonra BahÃ§eli ile tokalaÅŸarak Genel Kurul Salonundan ayrÄ±ldÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ise oylama sonucu aÃ§Ä±klanÄ±ncaya kadar salonda kaldÄ±.

MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° SAYISI 550'DEN 600'E Ã‡IKACAK

Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, ikinci maddeye iliÅŸkin sonucun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birleÅŸime ara verdi. Aradan sonra komisyon ve hÃ¼kÃ¼metin yerine oturmamasÄ± Ã¼zerine AydÄ±n, bugÃ¼n saat 14.00'te yeniden toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.



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