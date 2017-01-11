TBMM'de YÄ±ldÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in geldiÄŸi TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'ye geliÅŸinde Ã¶nce iktidar kulisinde partisinin bazÄ± milletvekilleriyle bir araya geldi.Â
"10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Parlamento Muhabirleri DerneÄŸi'ni (PMD) ziyaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan muhalefet kulisine geÃ§erek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaÅŸtÄ±.Â
Kuliste partisinin Grup BaÅŸkanvekilleri GÃ¼rsel Tekin ve Ã–zgÃ¼r Ã–zel ile bulunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun oturduÄŸu bÃ¶lÃ¼me gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada oturarak bir sÃ¼re sohbet etti.Â
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradan ayrÄ±larak iktidar kulisine geÃ§ti.
CHP'li Enis BerberoÄŸlu'na mÃ¼ebbet, Erdem GÃ¼l ve Can DÃ¼ndar'a 10'ar yÄ±l hapis istemi yapÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini duyurdu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti sÄ±rasÄ±nda BaÅŸika kampÄ±ndan Ã§ekilmek iÃ§in Musul ve KerkÃ¼k'Ã¼n terÃ¶rden temizlenmesini ÅŸart koÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°srail'le iliÅŸkilerin normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den ilk ziyaret Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lacak
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 113 tarifeli seferini iptal etti
Davos toplantÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'den BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve Ekonomi BakanÄ± Zeybekci ile 70'den fazla Ã¼lkeden 300'Ã¼n Ã¼zerinde Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±m olacak
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin oluÅŸturduÄŸu belirsizlik ve kÃ¼resel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yÃ¼kseliÅŸi bugÃ¼n de sÃ¼rÃ¼yor.
El Bab'a dÃ¼zenlenen hava operasyonlarÄ±nda birÃ§ok hedef imha edilirken 11 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle birÃ§ok il ve ilÃ§ede okullar tatil edildi
BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle bazÄ± seferlerini iptal etti
Bir hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonda PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduÄŸu belirtilen iki kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM'de vekil sayÄ±sÄ±nÄ± 600'e Ã§Ä±karan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verild
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±