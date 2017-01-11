TBMM'de YÄ±lÄ±dÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in geldiÄŸi TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'ye geliÅŸinde Ã¶nce iktidar kulisinde partisinin bazÄ± milletvekilleriyle bir araya geldi.Â
"10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Parlamento Muhabirleri DerneÄŸi'ni (PMD) ziyaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan muhalefet kulisine geÃ§erek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaÅŸtÄ±.Â
Kuliste partisinin Grup BaÅŸkanvekilleri GÃ¼rsel Tekin ve Ã–zgÃ¼r Ã–zel ile bulunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun oturduÄŸu bÃ¶lÃ¼me gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada oturarak bir sÃ¼re sohbet etti.Â
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradan ayrÄ±larak iktidar kulisine geÃ§ti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM'de vekil sayÄ±sÄ±nÄ± 600'e Ã§Ä±karan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verild
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±
Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, aralarÄ±nda rÃ¼tbelilerin de olduÄŸu 19 polis tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da metro ve metrobÃ¼s seferleri, sabaha kadar devam edecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Gaziantep'te yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin "Ä°zmir'deki olaya benzer olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ilk bilgiler Ã§erÃ§evesinde. Bu ÅŸunu gÃ¶steriyor; TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DAEÅž, PKK ve FETÃ– arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 eski MÄ°T Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak GÃ¼rcistan'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine tam destek verdiklerini sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sina yarÄ±madasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'Ä±nda DEAÅž'lÄ±larla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 9 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±