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TBMM'de YÄ±lÄ±dÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
TBMM'de YÄ±lÄ±dÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in geldiÄŸi TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'ye geliÅŸinde Ã¶nce iktidar kulisinde partisinin bazÄ± milletvekilleriyle bir araya geldi.Â 

"10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Parlamento Muhabirleri DerneÄŸi'ni (PMD) ziyaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan muhalefet kulisine geÃ§erek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaÅŸtÄ±.Â 

Kuliste partisinin Grup BaÅŸkanvekilleri GÃ¼rsel Tekin ve Ã–zgÃ¼r Ã–zel ile bulunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun oturduÄŸu bÃ¶lÃ¼me gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada oturarak bir sÃ¼re sohbet etti.Â 

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradan ayrÄ±larak iktidar kulisine geÃ§ti.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu
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