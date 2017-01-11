Obama veda konuÅŸmasÄ±nda Suriye'den bahsetmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuÅŸmasÄ±nda, 8 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde baÅŸta ekonomi olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve gÃ¶reve geldiÄŸi gÃ¼nden daha iyi bir Ã¼lke bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, Amerikan halkÄ±na "umutlu ve dirayetli olmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Beyaz Saray'daki koltuÄŸunu Donald Trump'a 20 Ocak'ta devredecek Obama, veda konuÅŸmasÄ±nÄ± siyasete baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve "memleketim" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Chicago'da yaptÄ±.
McCormick Place'teki konuÅŸmasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini anlatan Obama, Trump'a baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± "sorunsuz bir ÅŸekilde" devredeceÄŸini sÃ¶yledi.
"Obamacare" olarak bilinen saÄŸlÄ±k reformundan Amerikan ekonomisinin 2008'deki finansal krizden sonraki performansÄ±na kadar bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren konular hakkÄ±nda konuÅŸan Obama, 8 yÄ±llÄ±k yÃ¶netiminde "Ã¼lkeyi daha iyi bir yer haline getirdiÄŸini" savundu.
Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸunda ilk iÅŸ olarak deÄŸiÅŸtirmeyi vadettiÄŸi saÄŸlÄ±k reformuyla ilgili ifadelerinde Obama, "EÄŸer daha iyi bir alternatif getirilirse onu aÃ§Ä±kÃ§a destekleyeceÄŸim." dedi.
Demokrasiye sÄ±kÃ§a vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Obama, ABD'deki farklÄ± Ä±rklar arasÄ±ndaki hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n kendi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde eskiye gÃ¶re daha iyi hale geldiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
DÄ±ÅŸ politikayla ilgili sÄ±nÄ±rlÄ± yorumlar yapan Obama, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kendi yÃ¶netiminin de sÄ±kÃ§a eleÅŸtirildiÄŸi konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Suriye'deki iÃ§ savaÅŸa hiÃ§ temas etmedi. Obama, OrtadoÄŸu ile ilgili sorunlara da deÄŸinmedi.
AÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarla mÃ¼cadelenin sÃ¼receÄŸini bildiren Obama, "DEAÅž masum insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r ancak biz anayasamÄ±za ve ilkelerimize ihanet etmediÄŸimiz sÃ¼rece Amerika'yÄ± yenemeyecekler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Obama, DEAÅž ile verdikleri kararlÄ± mÃ¼cadelede bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n birÃ§ok liderini Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini ve "DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon sayesinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elindeki topraklarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± kaybettiÄŸini" iddia etti.
BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki terÃ¶rle mÃ¼cadelede "yasal zeminde" kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Obama, "Bunun iÃ§in iÅŸkenceye son verdik, Guantanamo Tutukevi'ni kapatmak iÃ§in mÃ¼cadele ettik ve AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. Demokrasi ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kaygÄ±larÄ±yla hareket ettik. DÄ±ÅŸ tahriklere karÅŸÄ± uyanÄ±k olmalÄ±yÄ±z ve bizi biz yapan deÄŸerlerin zayÄ±flamamasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeliyiz." diye konuÅŸtu.
Rusya ve Ã‡in gibi rakiplerinin "ABD ayarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan Obama, kendi deÄŸerlerinden vazgeÃ§medikleri sÃ¼rece bu Ã¼stÃ¼nlÃ¼klerini koruyacaklarÄ±nÄ± ifade etti.
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.
Fransaâ€™da drone uÃ§uÅŸlarÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlamanÄ±n alanÄ± geniÅŸletildi
GÃ¼ney Kore'den Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah imal etmeye yetecek kadar plÃ¼tonyumu olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Putinâ€™in BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABDâ€™nin Rusyaâ€™ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ikili iliÅŸkilerin bilerek bozulmasÄ± iÃ§in atÄ±lan ek adÄ±mlar olarak adlandÄ±rdÄ±.
ABD'de, BaÅŸkan Obama'nÄ±n 20 Ocak'ta gÃ¶revi seÃ§ilmiÅŸ Trump'a devredeceÄŸi devir teslim tÃ¶reniyle ilgili hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Devir teslim tÃ¶reni maliyetinin 200 milyon dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor
Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n sÃ¶zde yÃ¶netimi ile ilgili ilanlar yerleÅŸtirdi.
Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ±'daki demokrasi mitinglerinde nÃ¶bet tutarak TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fetheden Somali asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man Milletvekili Ahmed Hussen getirildi
Endonezya Denizcilik ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, ada sayÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler CoÄŸrafi Adlar Uzmanlar Grubuna baÅŸvuracak
Trump'un Adalet BakanÄ± adayÄ± Sessions, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye alÄ±nmamasÄ± fikrine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
MÃ¼zakerelerde sunulacak haritalar sadece beÅŸ kiÅŸi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lecek ve Ã¶zel kasalarda saklanacak
Ä°badi, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin BaÅŸika'daki askerlerin Ã§ekilmesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
Obama, baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi veda konuÅŸmasÄ±nda dÄ±ÅŸ siyasete Ã§ok az deÄŸinirken Suriye'den hiÃ§ bahsetmedi
Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Solomon AdalarÄ±'nda 46 kilometre derinlikte 6,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ABD, KÃ¼rtlerin temsilcisi olduÄŸunu iddia ettiÄŸi PYD'nin de barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine davet edilmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±