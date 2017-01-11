08:28, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Obama veda konuÅŸmasÄ±nda Suriye'den bahsetmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuÅŸmasÄ±nda, 8 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde baÅŸta ekonomi olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve gÃ¶reve geldiÄŸi gÃ¼nden daha iyi bir Ã¼lke bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, Amerikan halkÄ±na "umutlu ve dirayetli olmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Beyaz Saray'daki koltuÄŸunu Donald Trump'a 20 Ocak'ta devredecek Obama, veda konuÅŸmasÄ±nÄ± siyasete baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve "memleketim" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Chicago'da yaptÄ±.

McCormick Place'teki konuÅŸmasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini anlatan Obama, Trump'a baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± "sorunsuz bir ÅŸekilde" devredeceÄŸini sÃ¶yledi.

"Obamacare" olarak bilinen saÄŸlÄ±k reformundan Amerikan ekonomisinin 2008'deki finansal krizden sonraki performansÄ±na kadar bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren konular hakkÄ±nda konuÅŸan Obama, 8 yÄ±llÄ±k yÃ¶netiminde "Ã¼lkeyi daha iyi bir yer haline getirdiÄŸini" savundu.

Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸunda ilk iÅŸ olarak deÄŸiÅŸtirmeyi vadettiÄŸi saÄŸlÄ±k reformuyla ilgili ifadelerinde Obama, "EÄŸer daha iyi bir alternatif getirilirse onu aÃ§Ä±kÃ§a destekleyeceÄŸim." dedi.

Demokrasiye sÄ±kÃ§a vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Obama, ABD'deki farklÄ± Ä±rklar arasÄ±ndaki hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n kendi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde eskiye gÃ¶re daha iyi hale geldiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SURÄ°YE'DEN HÄ°Ã‡ BAHSETMEDÄ°

DÄ±ÅŸ politikayla ilgili sÄ±nÄ±rlÄ± yorumlar yapan Obama, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kendi yÃ¶netiminin de sÄ±kÃ§a eleÅŸtirildiÄŸi konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Suriye'deki iÃ§ savaÅŸa hiÃ§ temas etmedi. Obama, OrtadoÄŸu ile ilgili sorunlara da deÄŸinmedi.

AÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarla mÃ¼cadelenin sÃ¼receÄŸini bildiren Obama, "DEAÅž masum insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r ancak biz anayasamÄ±za ve ilkelerimize ihanet etmediÄŸimiz sÃ¼rece Amerika'yÄ± yenemeyecekler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Obama, DEAÅž ile verdikleri kararlÄ± mÃ¼cadelede bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n birÃ§ok liderini Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini ve "DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon sayesinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elindeki topraklarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± kaybettiÄŸini" iddia etti.

"AMERÄ°KALI MÃœSLÃœMANLARA AYRIMCILIK YAPILMASINA KARÅžI Ã‡IKTIK"

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki terÃ¶rle mÃ¼cadelede "yasal zeminde" kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Obama, "Bunun iÃ§in iÅŸkenceye son verdik, Guantanamo Tutukevi'ni kapatmak iÃ§in mÃ¼cadele ettik ve AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. Demokrasi ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kaygÄ±larÄ±yla hareket ettik. DÄ±ÅŸ tahriklere karÅŸÄ± uyanÄ±k olmalÄ±yÄ±z ve bizi biz yapan deÄŸerlerin zayÄ±flamamasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeliyiz." diye konuÅŸtu.

Rusya ve Ã‡in gibi rakiplerinin "ABD ayarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan Obama, kendi deÄŸerlerinden vazgeÃ§medikleri sÃ¼rece bu Ã¼stÃ¼nlÃ¼klerini koruyacaklarÄ±nÄ± ifade etti.