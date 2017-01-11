08:32, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Siirt'te saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda iki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Bir hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonda PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduÄŸu belirtilen iki kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt'te bir hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan iki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentte saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶ristlere iliÅŸkin istihbari bilgi alan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu Ã‡al Mahallesi'ndeki adrese operasyon dÃ¼zenledi. Polisin "teslim olun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na PKKâ€™lÄ±lar silahla karÅŸÄ±lÄ±k verince Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan gelen iki kadÄ±n etkisiz hale getirildi. HÃ¼cre evinde yapÄ±lan aramada birer kalaÅŸnikof marka uzun namlulu silah ve hÃ¼cum yeleÄŸi, ikiÅŸer tabanca ve anti-tank roket mÃ¼himmatÄ±, Ã¼Ã§ anti-personel roket mÃ¼himmatÄ±, 12 el bombasÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

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