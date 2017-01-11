GÃ¼ncelleme: 08:37, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptali





BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle bazÄ± seferlerini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti. Ä°DO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, hava muhalefeti nedeniyle 06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ, 07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa ile 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri yapÄ±lamadÄ±. AyrÄ±ca, 07.00 YenikapÄ±-BandÄ±rma ile 07.00 Yalova-Pendik hÄ±zlÄ± feribot seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilemedi. Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y, 09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri yapÄ±lamayacak. BUDO Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas), 09.30 Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) seferler gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek. AynÄ± gerekÃ§eyle saat 10.30 Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapÄ±lamayacak.

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