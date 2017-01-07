08:41, 11 Ocak 2017 Çarşamba

İbadi: Türkiye Başika'dan çekilmedikçe ilişkiler düzelmez





İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin Başika'daki askerlerin çekilmesine bağlı olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara-Bağdat arasındaki krizin giderilmesi için Başika Üssü’ndeki Türk askerlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi. İbadi, haftalık basın toplantısında “Türk Başbakanı’na (Binali Yıldırım) ‘güçlerinizi Irak’tan çıkarmadığınız sürece ilişkilerimiz onarılamaz’ dedim” diye konuştu. Başbakan Yıldırım hafta sonu Irak’a yaptığı ziyarette İbadi ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, ‘Başika’nın Irak üssü olduğu’ vurgulanmıştı. Ziyaret dönüşü açıklamalarda bulunan Yıldırım, Irak’la yeni bir dönemin başladığını söylemişti.

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