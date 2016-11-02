OkullarÄ±n tatil olduÄŸu il ve ilÃ§eler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinde kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, kent genelinde beklenenin Ã¼zerindeki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime bugÃ¼n ara verildiÄŸini bildirdi.Â
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸunun tahminlerin Ã¼zerinde seyrettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanÄ±n Ã¶zellikle ara caddeler, sokaklarda araÃ§ ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkilerin gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸunlar kaydedildi:
"Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± ve maÄŸduriyetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamasÄ± iÃ§in tedbir amacÄ±yla tÃ¼m resmi ve Ã¶zel kreÅŸ, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri, Ã§ocuk kulÃ¼pleri, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon ile rehberlik araÅŸtÄ±rma ve halk eÄŸitim merkezlerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim faaliyetlerine Â (11 Ocak Ã‡arÅŸamba) ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli personelle hamile Ã§alÄ±ÅŸanlar da idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r."
Ä°stanbul ValiliÄŸi, kenti etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, dÃ¼n ve bugÃ¼n de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime ara vermiÅŸti.
Ä°zmir'de, don ve buzlanma nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla oluÅŸan don ve buzlanma nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan eÄŸitim Ã¶ÄŸretime Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ara verildi.
KararÄ±n tÃ¼m ilÃ§eleri kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°zmir ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da kentte kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, oluÅŸabilecek don ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli hamile ve engelli personelin idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
BalÄ±kesir'in bir Ã§ok ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.
ValiliÄŸin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, merkez AltÄ±eylÃ¼l ve Karesi ile BandÄ±rma, SÄ±ndÄ±rgÄ±, BigadiÃ§, Kepsut, Marmara, GÃ¶nen, SavaÅŸtepe, Manyas, Balya, Ä°vrindi, Susurluk ilÃ§elerinde olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ã¶zel eÄŸitim kurslarÄ±, ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi.Â
AyrÄ±ca Erdek ve Havran ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki ve kÄ±rsal mahallelerde bulunan okullardaki Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de eÄŸitime ara verildi. Bu ilÃ§elerde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel de idari izinli sayÄ±lacak.
Edirne'de, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitime 1 gÃ¼n daha ara verildiÄŸi bildirildi.
Edirne ValiliÄŸinden yapÄ±lan duyuruda, valilik kararÄ± ile olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.
Kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
KÄ±rklareli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Bu ilÃ§elere baÄŸlÄ± 94 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ekipler, hem yollarÄ±n trafiÄŸe aÃ§Ä±lmasÄ± hem de diÄŸer yollarÄ±n kapanmamasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steriyor.
Ã‡anakkale il merkezindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim okullarÄ± ile bazÄ± ilÃ§elerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ eÄŸitim yapÄ±lamayacak.
Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelinde geÃ§tiÄŸimiz cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, il merkezindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim okullarÄ± ile Gelibolu, Lapseki, Biga, AyvacÄ±k, BayramiÃ§, Ezine, Yenice, Ã‡an ve GÃ¶kÃ§eada ilÃ§elerinde eÄŸitime Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.Â
Eceabat ilÃ§esinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren AlÃ§Ä±tepe Ä°lkokulu'nda eÄŸitim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.Â
Manisa ValiliÄŸi, il genelindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Demirci, Soma, Turgutlu ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸini duyurdu.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Demirci, Soma, Turgutlu ilÃ§elerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.
AyrÄ±ca Ahmetli, Akhisar, KÄ±rkaÄŸaÃ§, KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ±, Salihli, Selendi, Åžehzadeler ve Yunusemre ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± sistemle gelen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.
Tokat'Ä±n ReÅŸadiye ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.
Kaymakam Faruk Erdem, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ilÃ§ede olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n olumsuz havadan etkilenmesini istemediklerini vurgulayan Erdem, "Ä°lÃ§emiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarÄ± tatil ettik." dedi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ± daÂ bazÄ± ilÃ§elerde eÄŸitime ara verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Â belirterek "Erbaa ve Niksar ilÃ§elerimizin tamamÄ±nda eÄŸitim yapÄ±lamayacak. ReÅŸadiye ve BaÅŸÃ§iftlik ilÃ§elerinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gÃ¶rÃ¼len okullarda eÄŸitime ara verildi." dedi.
TekirdaÄŸ'da olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitime 1 gÃ¼n daha ara verildi.
TekirdaÄŸ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n da tatil edildiÄŸi belirtildi.
Burdur genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren tÃ¼m Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.
Burdur ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, il genelindeki elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± yaÅŸanabilecek don ve buzlanma olaylarÄ± nedeniyle 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, Burdur il merkezi ve tÃ¼m ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimine 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸi belirtildi.
Bolu'da 5 ilÃ§ede olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.Â
Valilik'ten alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§erisinde eksi 7 derece olduÄŸu Bolu'da, etkili olan olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Gerede, YeniÃ§aÄŸa, DÃ¶rtdivan, KÄ±brÄ±sÃ§Ä±k ve GÃ¶ynÃ¼k ilÃ§elerinde Â eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.Â
AA muhabirinin Isparta ValiliÄŸinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, il genelindeki elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± yaÅŸanabilecek don ve buzlanma olaylarÄ± nedeniyle, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Isparta merkez ile YalvaÃ§ ve EÄŸirdir ilÃ§elerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± hamile ve engelli kamu personeli de Â idari izinli sayÄ±lacak.
Denizli ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã‡ameli ve AcÄ±payam ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sonrasÄ±nda oluÅŸabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸi belirtildi.
Ã–te yandan Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor.Â
KarayollarÄ± ekiplerinin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yolda trafik ekipleri, kontrol noktalarÄ±nda kar lastiÄŸi ve zinciri bulunmayan araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin vermiyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilÃ§esinde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Â eÄŸitime ara verildi.
Pazaryeri Kaymakam Vekili Halil Ä°brahim AcÄ±r, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± buzlanma dolayÄ±sÄ±yla Â okullarÄ±n tatil edildiÄŸini duyurdu.
Ordu Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu belirtilerek, "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± Ä°kizce, Korgan ve Kumru ilÃ§elerinin tamamÄ±nda, AkkuÅŸ ilÃ§esinde Ä°MKB YBO ve Ahmet CÃ¼rebal Ä°mam Hatip Ortaokulu hariÃ§ diÄŸer tÃ¼m okullarda, Ãœnye ilÃ§esinde ise Pelitliyatak,Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, Ä°nkur, YeÅŸilkent,AtakÃ¶y ve Erenyurt mahallelerimizdeki okullarÄ±mÄ±zda eÄŸitime 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ara verilmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.Â
Konya'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ÅŸiddetli tipi nedeniyle okullarÄ±n Â tatil edildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, fÄ±rtÄ±na ve beklenen don nedeniyle Konya'nÄ±n merkez Meram, Karatay, SelÃ§uklu, AhÄ±rlÄ±, AkÅŸehir, BeyÅŸehir, BozkÄ±r, Derebucak, Derbent, Ã‡eltik, DoÄŸanhisar, GÃ¼neysÄ±nÄ±r, Hadim, HÃ¼yÃ¼k, IlgÄ±n, KadÄ±nhanÄ±, SarayÃ¶nÃ¼, SeydiÅŸehir, TaÅŸkent, TuzlukÃ§u, YalÄ±hÃ¼yÃ¼k, Yunak ve Kulu ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n 11 Ocak Ã‡arÅŸamba tatil edildiÄŸi belirtildi.
Karaman'Ä±n Ermenek ilÃ§esinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime Â ara verildiÄŸi ifade edildi.
MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime bugÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.
MuÄŸla ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada MenteÅŸe, Ula, Seydikemer, YataÄŸan ve KavaklÄ±dere ilÃ§esinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda oluÅŸabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.
Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bugÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.
Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 11 Ocak Ã‡arÅŸamba ara verildiÄŸi belirtildi.Â
CHP'li Enis BerberoÄŸlu'na mÃ¼ebbet, Erdem GÃ¼l ve Can DÃ¼ndar'a 10'ar yÄ±l hapis istemi yapÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini duyurdu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti sÄ±rasÄ±nda BaÅŸika kampÄ±ndan Ã§ekilmek iÃ§in Musul ve KerkÃ¼k'Ã¼n terÃ¶rden temizlenmesini ÅŸart koÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°srail'le iliÅŸkilerin normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den ilk ziyaret Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lacak
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 113 tarifeli seferini iptal etti
Davos toplantÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'den BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve Ekonomi BakanÄ± Zeybekci ile 70'den fazla Ã¼lkeden 300'Ã¼n Ã¼zerinde Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±m olacak
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin oluÅŸturduÄŸu belirsizlik ve kÃ¼resel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yÃ¼kseliÅŸi bugÃ¼n de sÃ¼rÃ¼yor.
El Bab'a dÃ¼zenlenen hava operasyonlarÄ±nda birÃ§ok hedef imha edilirken 11 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle birÃ§ok il ve ilÃ§ede okullar tatil edildi
BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle bazÄ± seferlerini iptal etti
Bir hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonda PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduÄŸu belirtilen iki kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM'de vekil sayÄ±sÄ±nÄ± 600'e Ã§Ä±karan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verild
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±