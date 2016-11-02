08:46, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

OkullarÄ±n tatil olduÄŸu il ve ilÃ§eler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinde kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

Ä°stanbul ValiliÄŸi, kent genelinde beklenenin Ã¼zerindeki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime bugÃ¼n ara verildiÄŸini bildirdi.Â

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸunun tahminlerin Ã¼zerinde seyrettiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanÄ±n Ã¶zellikle ara caddeler, sokaklarda araÃ§ ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkilerin gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± ve maÄŸduriyetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamasÄ± iÃ§in tedbir amacÄ±yla tÃ¼m resmi ve Ã¶zel kreÅŸ, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri, Ã§ocuk kulÃ¼pleri, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon ile rehberlik araÅŸtÄ±rma ve halk eÄŸitim merkezlerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim faaliyetlerine Â (11 Ocak Ã‡arÅŸamba) ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli personelle hamile Ã§alÄ±ÅŸanlar da idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r."

Ä°stanbul ValiliÄŸi, kenti etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, dÃ¼n ve bugÃ¼n de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime ara vermiÅŸti.

Ä°zmir

Ä°zmir'de, don ve buzlanma nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla oluÅŸan don ve buzlanma nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan eÄŸitim Ã¶ÄŸretime Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ara verildi.

KararÄ±n tÃ¼m ilÃ§eleri kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°zmir ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da kentte kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, oluÅŸabilecek don ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli hamile ve engelli personelin idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

BalÄ±kesir

BalÄ±kesir'in bir Ã§ok ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

ValiliÄŸin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, merkez AltÄ±eylÃ¼l ve Karesi ile BandÄ±rma, SÄ±ndÄ±rgÄ±, BigadiÃ§, Kepsut, Marmara, GÃ¶nen, SavaÅŸtepe, Manyas, Balya, Ä°vrindi, Susurluk ilÃ§elerinde olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ã¶zel eÄŸitim kurslarÄ±, ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi.Â

AyrÄ±ca Erdek ve Havran ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki ve kÄ±rsal mahallelerde bulunan okullardaki Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de eÄŸitime ara verildi. Bu ilÃ§elerde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel de idari izinli sayÄ±lacak.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitime 1 gÃ¼n daha ara verildiÄŸi bildirildi.

Edirne ValiliÄŸinden yapÄ±lan duyuruda, valilik kararÄ± ile olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

Kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

KÄ±rklareli

KÄ±rklareli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Bu ilÃ§elere baÄŸlÄ± 94 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ekipler, hem yollarÄ±n trafiÄŸe aÃ§Ä±lmasÄ± hem de diÄŸer yollarÄ±n kapanmamasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steriyor.

Ã‡anakkale

Ã‡anakkale il merkezindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim okullarÄ± ile bazÄ± ilÃ§elerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ eÄŸitim yapÄ±lamayacak.

Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelinde geÃ§tiÄŸimiz cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, il merkezindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim okullarÄ± ile Gelibolu, Lapseki, Biga, AyvacÄ±k, BayramiÃ§, Ezine, Yenice, Ã‡an ve GÃ¶kÃ§eada ilÃ§elerinde eÄŸitime Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.Â

Eceabat ilÃ§esinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren AlÃ§Ä±tepe Ä°lkokulu'nda eÄŸitim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Manisa

Manisa ValiliÄŸi, il genelindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Demirci, Soma, Turgutlu ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸini duyurdu.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Demirci, Soma, Turgutlu ilÃ§elerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.

AyrÄ±ca Ahmetli, Akhisar, KÄ±rkaÄŸaÃ§, KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ±, Salihli, Selendi, Åžehzadeler ve Yunusemre ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± sistemle gelen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.

Tokat

Tokat'Ä±n ReÅŸadiye ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

Kaymakam Faruk Erdem, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ilÃ§ede olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n olumsuz havadan etkilenmesini istemediklerini vurgulayan Erdem, "Ä°lÃ§emiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarÄ± tatil ettik." dedi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ± daÂ bazÄ± ilÃ§elerde eÄŸitime ara verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Â belirterek "Erbaa ve Niksar ilÃ§elerimizin tamamÄ±nda eÄŸitim yapÄ±lamayacak. ReÅŸadiye ve BaÅŸÃ§iftlik ilÃ§elerinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gÃ¶rÃ¼len okullarda eÄŸitime ara verildi." dedi.

TekirdaÄŸ

TekirdaÄŸ'da olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitime 1 gÃ¼n daha ara verildi.

TekirdaÄŸ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n da tatil edildiÄŸi belirtildi.

Burdur

Burdur genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren tÃ¼m Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.

Burdur ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, il genelindeki elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± yaÅŸanabilecek don ve buzlanma olaylarÄ± nedeniyle 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, Burdur il merkezi ve tÃ¼m ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimine 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸi belirtildi.

Bolu

Bolu'da 5 ilÃ§ede olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.Â

Valilik'ten alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§erisinde eksi 7 derece olduÄŸu Bolu'da, etkili olan olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Gerede, YeniÃ§aÄŸa, DÃ¶rtdivan, KÄ±brÄ±sÃ§Ä±k ve GÃ¶ynÃ¼k ilÃ§elerinde Â eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.Â

Isparta

AA muhabirinin Isparta ValiliÄŸinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, il genelindeki elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± yaÅŸanabilecek don ve buzlanma olaylarÄ± nedeniyle, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Isparta merkez ile YalvaÃ§ ve EÄŸirdir ilÃ§elerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± hamile ve engelli kamu personeli de Â idari izinli sayÄ±lacak.

Denizli

Denizli ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã‡ameli ve AcÄ±payam ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sonrasÄ±nda oluÅŸabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸi belirtildi.

Ã–te yandan Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor.Â

KarayollarÄ± ekiplerinin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yolda trafik ekipleri, kontrol noktalarÄ±nda kar lastiÄŸi ve zinciri bulunmayan araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin vermiyor.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilÃ§esinde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Â eÄŸitime ara verildi.

Pazaryeri Kaymakam Vekili Halil Ä°brahim AcÄ±r, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± buzlanma dolayÄ±sÄ±yla Â okullarÄ±n tatil edildiÄŸini duyurdu.

Ordu

Ordu Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu belirtilerek, "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± Ä°kizce, Korgan ve Kumru ilÃ§elerinin tamamÄ±nda, AkkuÅŸ ilÃ§esinde Ä°MKB YBO ve Ahmet CÃ¼rebal Ä°mam Hatip Ortaokulu hariÃ§ diÄŸer tÃ¼m okullarda, Ãœnye ilÃ§esinde ise Pelitliyatak,Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, Ä°nkur, YeÅŸilkent,AtakÃ¶y ve Erenyurt mahallelerimizdeki okullarÄ±mÄ±zda eÄŸitime 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ara verilmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.Â

Konya

Konya'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ÅŸiddetli tipi nedeniyle okullarÄ±n Â tatil edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, fÄ±rtÄ±na ve beklenen don nedeniyle Konya'nÄ±n merkez Meram, Karatay, SelÃ§uklu, AhÄ±rlÄ±, AkÅŸehir, BeyÅŸehir, BozkÄ±r, Derebucak, Derbent, Ã‡eltik, DoÄŸanhisar, GÃ¼neysÄ±nÄ±r, Hadim, HÃ¼yÃ¼k, IlgÄ±n, KadÄ±nhanÄ±, SarayÃ¶nÃ¼, SeydiÅŸehir, TaÅŸkent, TuzlukÃ§u, YalÄ±hÃ¼yÃ¼k, Yunak ve Kulu ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n 11 Ocak Ã‡arÅŸamba tatil edildiÄŸi belirtildi.

KARAMAN

Karaman'Ä±n Ermenek ilÃ§esinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime Â ara verildiÄŸi ifade edildi.

MUÄžLA

MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime bugÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.

MuÄŸla ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada MenteÅŸe, Ula, Seydikemer, YataÄŸan ve KavaklÄ±dere ilÃ§esinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda oluÅŸabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

Ã‡ANKIRI

Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bugÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.

Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 11 Ocak Ã‡arÅŸamba ara verildiÄŸi belirtildi.Â