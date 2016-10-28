08:50, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

El Bab'a yeni hava saldÄ±rÄ±larÄ±





El Bab'a dÃ¼zenlenen hava operasyonlarÄ±nda birÃ§ok hedef imha edilirken 11 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan El Bab bÃ¶lgesinde bulunan 12 DEAÅž hedefine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3 barÄ±nma yeri, 2 kontrol noktasÄ±, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi. Ä°lk tespitlere gÃ¶re en az 11 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi.Â

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