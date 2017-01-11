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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:17, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
KÄ±brÄ±s
08:54, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde haritalar Ã¶zel kasada saklanacak
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde haritalar Ã¶zel kasada saklanacak

MÃ¼zakerelerde sunulacak haritalar sadece beÅŸ kiÅŸi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lecek ve Ã¶zel kasalarda saklanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde Ä°sviÃ§re'de devam KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde taraflarÄ±n bugÃ¼n sunacaÄŸÄ± haritalarÄ±n BM Ã¶zel kasasÄ±nda saklanacaÄŸÄ± bildirildi.

Cenevre'deki mÃ¼zakerelerin son gÃ¼nÃ¼nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in sunacaklarÄ± haritayÄ± sadece 5 kiÅŸi gÃ¶recek.

BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸlayan mÃ¼zakerelerde bugÃ¼n kritik toprak konusu ele alÄ±nacak, ardÄ±ndan mÃ¼zakere heyeti salon dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacak. ToplantÄ± salonunda sadece KÄ±brÄ±slÄ± iki lider, iki harita uzmanÄ± ve BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide kalacak.

Eide'nin gÃ¶zetiminde, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ve Rum lideri Nikos Anastasiadis aynÄ± anda kendi haritalarÄ±nÄ± sunacaklar. KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanÄ± iki kiÅŸi de haritalarÄ± inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise teslim aldÄ±ÄŸÄ± her iki haritayÄ± BM'nin Ã¶zel kasasÄ±nda saklayacak.

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n adadaki toprak teklifinin yÃ¼zde 29,2 olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Rum kesiminin ise yÃ¼zde 28,2 talebinde bulunduÄŸu biliniyor.

HARÄ°TALARIN KADERÄ° KRÄ°TÄ°K KONFERANSA BAÄžLI

MÃ¼zakerelerin yarÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek uluslararasÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.

GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere ile adanÄ±n her iki tarafÄ±ndan delegasyon katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansÄ±n ana gÃ¼ndem maddesi "GÃ¼venlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa BirliÄŸi de "Ã¶zel gÃ¶zlemci" sÄ±fatÄ±yla yer alacak.

Konferansta taraflar sÃ¶z konusu temel baÅŸlÄ±k Ã¼zerinde bir uzlaÅŸmaya varÄ±rsa, taraflar Eide'nin muhafaza edeceÄŸi haritalar Ã¼zerinde ilerleyen gÃ¼nlerde yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼recine girecek.

Konferansta bir uzlaÅŸÄ±ya varÄ±lamamasÄ± durumunda ise BM Ã¶zel kasasÄ±nda muhafaza edilecek haritalarÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi.

KÄ±brÄ±slÄ± liderler, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda dÃ¼zenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardÄ±ndan 1 AralÄ±kâ€™ta adada bir araya gelerek mÃ¼zakerelere devam ve ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s ile ilgili uluslararasÄ± bir konferans gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, "ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, mÃ¼lkiyet, yÃ¶netim-gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ±, toprak ile gÃ¼venlik ve garantiler" olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.



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