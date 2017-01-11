Trump'un bakanÄ±: MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸi yasaklanamaz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n Adalet BakanÄ± adayÄ± Alabama SenatÃ¶rÃ¼ Jeff Sessions yasalarÄ±n gerektirdiÄŸi gibi davranacaÄŸÄ±nÄ± ve kanuna aykÄ±rÄ± hiÃ§bir iÅŸlem yapmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Sessions, gerekli olmasÄ± halinde Trump'a da karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Beyaz Saray'daki baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturacak olan Trump'Ä±n Adalet BakanÄ± adayÄ± Sessions, adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Senato Adalet Komitesindeki oturumda senatÃ¶rlerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Zaman zaman salondaki izleyicilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶sterileriyle kesilen oturumda gÃ¶Ã§menler, silahlÄ± ÅŸiddet ve 'radikal Ä°slam' gibi konulardaki muhafazakar tavrÄ±yla bilinen Sessions, 'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸinin yasaklanmasÄ±' fikrine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Sessions, "Bir dini grup olarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ABD'ye giriÅŸinin yasaklanmasÄ± fikrini desteklemiyorum ve bÃ¶yle bir fikre inanmÄ±yorum. Bu Ã¼lkeye farklÄ± ÅŸekillerde katkÄ±da bulunan deÄŸerli MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var" ifadelerini kullandÄ±.
Sessions, Trump'Ä±n ve kendisinin savunduÄŸu Ã¶nerinin, "terÃ¶ristlerin olduÄŸu bazÄ± Ã¼lkelerden gelenlere yÃ¶nelik katÄ± gÃ¼venlik kontrolÃ¼ ve vize kÄ±sÄ±tlamasÄ±" olduÄŸunu savundu.
YasalarÄ±n gerektirdiÄŸi gibi davranacaÄŸÄ±nÄ± ve kanuna aykÄ±rÄ± hiÃ§bir iÅŸlem yapmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sessions, gerekli olmasÄ± halinde Trump'a da karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ve kendisinden yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey yapÄ±lmasÄ± istenirse 'istifa etmeye hazÄ±r olduÄŸunu' ifade etti.
Sessions, baÅŸkanlÄ±k kampanya dÃ¶neminde aleyhinde sÃ¶zler sarf ettiÄŸi iÃ§in DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton ile ilgili herhangi bir soruÅŸturma veya davada mÃ¼dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki kiÅŸisel e-posta hesabÄ±nÄ± bakanlÄ±k yazÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in de kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan ve Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) soruÅŸturmasÄ± geÃ§iren Clinton'la ilgili son bir yÄ±lda birÃ§ok aleyhte sÃ¶z sÃ¶ylediÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan ABD Adalet BakanÄ± adayÄ±, "Clinton ile ilgili herhangi bir yasal soruÅŸturmadan geri Ã§ekileceÄŸim" dedi.
1986 yÄ±lÄ±nda, Ä±rkÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼t Ku Kluz Klan (KKK) lehinde bazÄ± sÃ¶zleri sÃ¶ylediÄŸi iddia edilen ve bu sebeple kamuoyunda 'Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla' suÃ§lanan Sessions, konuyla ilgili soruya, "KKK'den ve onun nefret dolu ideolojisinden tiksiniyorum" ÅŸeklinde cevap verdi.
Kendisinin Ä±rkÃ§Ä± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden bakan adayÄ±, konunun Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aleyhine kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Sessions, bir dÃ¶nem ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ve mahkumlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ne su dÃ¶kÃ¼lerek boÄŸulma hissi veren 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶ntemi hakkÄ±ndaki sorularÄ± da cevapladÄ±.
"Waterboarding kesinlikle yasa dÄ±ÅŸÄ±" diyen Sessions, Trump'Ä±n bu yÃ¶ntemi tekrar kullanabileceÄŸi bir yasal zemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Eski savcÄ± 69 yaÅŸÄ±ndaki Sessions, 1997'den beri bulunduÄŸu Senato Adalet Komitesinde gÃ¶rev yaparken gÃ¶Ã§menlik reformuna karÅŸÄ± duruÅŸuyla biliniyor.
1980'li yÄ±llarda Alabama SavcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Sessions, 1986'da eski BaÅŸkan Ronald Reagan tarafÄ±ndan federal hakimliÄŸe aday gÃ¶sterildi. Senatonun CumhuriyetÃ§i Parti aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Adalet Komitesi, Ä±rkÃ§Ä± yorum ve eylemleri nedeniyle Sessions'u bu gÃ¶reve uygun bulmadÄ±. 1995'te Alabama SavcÄ±sÄ± seÃ§ilen Sessions, 1996'da girdiÄŸi seÃ§imden zaferle Ã§Ä±karak senatÃ¶r oldu ve federal hakimliÄŸini reddeden komitede gÃ¶rev aldÄ±.
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.
Fransaâ€™da drone uÃ§uÅŸlarÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlamanÄ±n alanÄ± geniÅŸletildi
GÃ¼ney Kore'den Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah imal etmeye yetecek kadar plÃ¼tonyumu olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Putinâ€™in BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABDâ€™nin Rusyaâ€™ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ikili iliÅŸkilerin bilerek bozulmasÄ± iÃ§in atÄ±lan ek adÄ±mlar olarak adlandÄ±rdÄ±.
ABD'de, BaÅŸkan Obama'nÄ±n 20 Ocak'ta gÃ¶revi seÃ§ilmiÅŸ Trump'a devredeceÄŸi devir teslim tÃ¶reniyle ilgili hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Devir teslim tÃ¶reni maliyetinin 200 milyon dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor
Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n sÃ¶zde yÃ¶netimi ile ilgili ilanlar yerleÅŸtirdi.
Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ±'daki demokrasi mitinglerinde nÃ¶bet tutarak TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fetheden Somali asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man Milletvekili Ahmed Hussen getirildi
Endonezya Denizcilik ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, ada sayÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler CoÄŸrafi Adlar Uzmanlar Grubuna baÅŸvuracak
Trump'un Adalet BakanÄ± adayÄ± Sessions, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye alÄ±nmamasÄ± fikrine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
MÃ¼zakerelerde sunulacak haritalar sadece beÅŸ kiÅŸi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lecek ve Ã¶zel kasalarda saklanacak
Ä°badi, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin BaÅŸika'daki askerlerin Ã§ekilmesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
Obama, baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi veda konuÅŸmasÄ±nda dÄ±ÅŸ siyasete Ã§ok az deÄŸinirken Suriye'den hiÃ§ bahsetmedi
Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Solomon AdalarÄ±'nda 46 kilometre derinlikte 6,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ABD, KÃ¼rtlerin temsilcisi olduÄŸunu iddia ettiÄŸi PYD'nin de barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine davet edilmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±