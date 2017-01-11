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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:18, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
GÃ¼ncelleme: 08:58, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Trump'un bakanÄ±: MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸi yasaklanamaz
Trump'un bakanÄ±: MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸi yasaklanamaz

Trump'un Adalet BakanÄ± adayÄ± Sessions, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye alÄ±nmamasÄ± fikrine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n Adalet BakanÄ± adayÄ± Alabama SenatÃ¶rÃ¼ Jeff Sessions yasalarÄ±n gerektirdiÄŸi gibi davranacaÄŸÄ±nÄ± ve kanuna aykÄ±rÄ± hiÃ§bir iÅŸlem yapmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Sessions, gerekli olmasÄ± halinde Trump'a da karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Beyaz Saray'daki baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturacak olan Trump'Ä±n Adalet BakanÄ± adayÄ± Sessions, adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Senato Adalet Komitesindeki oturumda senatÃ¶rlerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Zaman zaman salondaki izleyicilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶sterileriyle kesilen oturumda gÃ¶Ã§menler, silahlÄ± ÅŸiddet ve 'radikal Ä°slam' gibi konulardaki muhafazakar tavrÄ±yla bilinen Sessions, 'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸinin yasaklanmasÄ±' fikrine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sessions, "Bir dini grup olarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ABD'ye giriÅŸinin yasaklanmasÄ± fikrini desteklemiyorum ve bÃ¶yle bir fikre inanmÄ±yorum. Bu Ã¼lkeye farklÄ± ÅŸekillerde katkÄ±da bulunan deÄŸerli MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var" ifadelerini kullandÄ±.

Sessions, Trump'Ä±n ve kendisinin savunduÄŸu Ã¶nerinin, "terÃ¶ristlerin olduÄŸu bazÄ± Ã¼lkelerden gelenlere yÃ¶nelik katÄ± gÃ¼venlik kontrolÃ¼ ve vize kÄ±sÄ±tlamasÄ±" olduÄŸunu savundu.

YasalarÄ±n gerektirdiÄŸi gibi davranacaÄŸÄ±nÄ± ve kanuna aykÄ±rÄ± hiÃ§bir iÅŸlem yapmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sessions, gerekli olmasÄ± halinde Trump'a da karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ve kendisinden yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey yapÄ±lmasÄ± istenirse 'istifa etmeye hazÄ±r olduÄŸunu' ifade etti.

CLINTON ALEYHÄ°NE DAVALARA MÃœDAHÄ°L OLMAYACAK

Sessions, baÅŸkanlÄ±k kampanya dÃ¶neminde aleyhinde sÃ¶zler sarf ettiÄŸi iÃ§in DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton ile ilgili herhangi bir soruÅŸturma veya davada mÃ¼dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki kiÅŸisel e-posta hesabÄ±nÄ± bakanlÄ±k yazÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in de kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan ve Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) soruÅŸturmasÄ± geÃ§iren Clinton'la ilgili son bir yÄ±lda birÃ§ok aleyhte sÃ¶z sÃ¶ylediÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan ABD Adalet BakanÄ± adayÄ±, "Clinton ile ilgili herhangi bir yasal soruÅŸturmadan geri Ã§ekileceÄŸim" dedi.

"KKK'DEN TÄ°KSÄ°NÄ°YORUM"

1986 yÄ±lÄ±nda, Ä±rkÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼t Ku Kluz Klan (KKK) lehinde bazÄ± sÃ¶zleri sÃ¶ylediÄŸi iddia edilen ve bu sebeple kamuoyunda 'Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla' suÃ§lanan Sessions, konuyla ilgili soruya, "KKK'den ve onun nefret dolu ideolojisinden tiksiniyorum" ÅŸeklinde cevap verdi.

Kendisinin Ä±rkÃ§Ä± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden bakan adayÄ±, konunun Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aleyhine kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"WATERBOARDING' KESÄ°NLÄ°KLE YASADIÅžI"

Sessions, bir dÃ¶nem ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ve mahkumlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ne su dÃ¶kÃ¼lerek boÄŸulma hissi veren 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶ntemi hakkÄ±ndaki sorularÄ± da cevapladÄ±.

"Waterboarding kesinlikle yasa dÄ±ÅŸÄ±" diyen Sessions, Trump'Ä±n bu yÃ¶ntemi tekrar kullanabileceÄŸi bir yasal zemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Eski savcÄ± 69 yaÅŸÄ±ndaki Sessions, 1997'den beri bulunduÄŸu Senato Adalet Komitesinde gÃ¶rev yaparken gÃ¶Ã§menlik reformuna karÅŸÄ± duruÅŸuyla biliniyor.

1980'li yÄ±llarda Alabama SavcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Sessions, 1986'da eski BaÅŸkan Ronald Reagan tarafÄ±ndan federal hakimliÄŸe aday gÃ¶sterildi. Senatonun CumhuriyetÃ§i Parti aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Adalet Komitesi, Ä±rkÃ§Ä± yorum ve eylemleri nedeniyle Sessions'u bu gÃ¶reve uygun bulmadÄ±. 1995'te Alabama SavcÄ±sÄ± seÃ§ilen Sessions, 1996'da girdiÄŸi seÃ§imden zaferle Ã§Ä±karak senatÃ¶r oldu ve federal hakimliÄŸini reddeden komitede gÃ¶rev aldÄ±.



Ä°lgili Konular Donald Trump Jeff Sessions
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