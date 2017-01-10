09:16, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Dolar ve Euro'da yeni rekor





Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin oluÅŸturduÄŸu belirsizlik ve kÃ¼resel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yÃ¼kseliÅŸi bugÃ¼n de sÃ¼rÃ¼yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne de rekorla baÅŸladÄ±. Kur, TSÄ° 08:23'de 3.8951 seviyesine Ã§Ä±karak tekrar tarihinin en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±. Dolar/TL 'de yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket yÃ¼zde 2.5'i aÅŸtÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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