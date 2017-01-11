GÃ¼ncelleme: 09:05, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Endonezya'nÄ±n ada sayÄ±sÄ± arttÄ±





Endonezya Denizcilik ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, ada sayÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler CoÄŸrafi Adlar Uzmanlar Grubuna baÅŸvuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya, ada sayÄ±sÄ±nÄ± 14 bin 752 olarak gÃ¼ncelledi.Â Denizcilik ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey yetkili Brahmantya Satyamurti Poerwadi, geÃ§en yÄ±l sonunda Endonezya'yÄ± oluÅŸturan ada sayÄ±sÄ±nÄ±nÂ 14 bin 752 olarak gÃ¼ncellendiÄŸini ve sÃ¶z konusu rakamÄ±n bakanlÄ±k tarafÄ±ndan resmileÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.Â Poerwadi, adalarÄ±n resmen tanÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¼lke egemenliÄŸini korumak ve gÃ¼Ã§lendirmek aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Â Endonezya Denizcilik ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, ada sayÄ±sÄ±ndaki gÃ¼ncelleme iÃ§inÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler CoÄŸrafi Adlar Uzmanlar Grubuna (UNGEGN) baÅŸvuru yapacak. UNGEGN'nin 2012 kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re, Endonezya'da resmen 13 bin 466 ada bulunuyor.Â Â

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