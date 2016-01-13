09:26, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ÅžimÅŸek ve ZeybekÃ§i Davos yolcusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yÄ±lki Davos toplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'den BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci katÄ±lacak. ToplantÄ±lara 30'dan fazla devlet baÅŸkanÄ± ve baÅŸbakan da iÅŸtirak edecek.

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde bulunan DÃ¼nya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bu yÄ±l 17-20 Ocak tarihlerinde Ä°sviÃ§re'de Davos kasabasÄ±nda yapÄ±lacak toplantÄ±lara TÃ¼rkiye'den ÅžimÅŸek ve Zeybekci ile birlikte 70'den fazla Ã¼lkeden 300'den fazla Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±m olacaÄŸÄ± duyuruldu.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro Poroshenko ve Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Olga Golodets da katÄ±lÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda bulunuyor.

ToplantÄ±ya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ Genel DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Azevedo, IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± (IEA) BaÅŸkanÄ± Fatih Birol, BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri Filippo Grandi, UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) Genel DirektÃ¶rÃ¼ William Lacy Swing ve UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ILO) Genel DirektÃ¶rÃ¼ Guy Ryder de katÄ±lacak.

DÃ¼nya Ekonomik Forumu, bu yÄ±l iÃ§in 86 kiÅŸiyi GenÃ§ KÃ¼resel Lider olarak ilan etti. GenÃ§ KÃ¼resel Liderler arasÄ±nda TÃ¼rkiye'den de McKinsey ortaÄŸÄ± Bengi Korkmaz ve Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu da yer aldÄ±.

"DuyarlÄ± ve Sorumlu Liderlik" konulu Davos toplantÄ±sÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 3 bin katÄ±lÄ±mcÄ± Ã§eÅŸitli konularÄ± tartÄ±ÅŸacak.

Davos'taki toplantÄ±lara katÄ±lacak liderlerin pek Ã§ok ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme de gerÃ§ekleÅŸtirmesi bekleniyor.