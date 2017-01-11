TÃ¼rk dostu KanadalÄ±, VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ± meydanlarÄ±nda sabaha kadar demokrasi nÃ¶beti tutarak TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fetheden Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanÄ± oldu.
Pendik Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Somali asÄ±llÄ± Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, bakan olduÄŸunu Belediye BaÅŸkanÄ± Kenan Åžahin'in davetlisi olarak bulunduÄŸu Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrendi. MÃ¼slÃ¼man milletvekili 6 Ocak'ta temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ esnada Kanada BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± telefon Ã¼zerine programÄ±nÄ± yarÄ±da keserek, Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.
Ziyarete iliÅŸkin bilgi veren Pendik Belediyesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sami Divleli, Ahmed Hussen'in, TÃ¼rkiye'nin Suriyeli misafirler iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ± yerinde incelemek iÃ§in Ä°stanbul'a geldiÄŸini belirtti.
Hussen'in ziyareti sÄ±rasÄ±nda AFAD ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Kanada Dostluk Grubu Milletvekilleri ile randevu ayarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Divleli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SayÄ±n Hussen'in Ankara ziyareti Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§eriyordu. Fakat apar topar Kanada'ya dÃ¶ndÃ¼. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Ã¶zellikle Suriyeli gÃ¶Ã§menlerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na binaen SayÄ±n Hussen'i, VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz."
Divleli, Somali asÄ±llÄ± ilk Kanada milletvekili olan Hussen'in, Ã¼lkesinde toplumsal Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¼zerinde yoÄŸun gayretleriyle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
- "TÃ¼rkiye hiÃ§bir Ã¼lkenin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor"
Hussen, Ä°stanbul temaslarÄ± kapsamÄ±nda Pendik Belediyesinin destekleriyle eÄŸitim hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suriyeli Ã§ocuklarÄ± ziyaret ederek Ã§ocuklarla buluÅŸmuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin, hiÃ§bir Ã¼lkenin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hussen, "TÃ¼rkiye, 3,5 milyon savaÅŸ maÄŸduru insana kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Misafirlerine sadece barÄ±nma ve yiyecek vermenin Ã¶tesinde, konforlu bir ortamda eÄŸitim ile Ã§ocuklarÄ± gelecek iÃ§in hazÄ±rlÄ±yorlar. Her ÅŸeyini kaybetmiÅŸ olsalar da Suriyeli Ã§ocuklar, Pendik Belediyesi sayesinde gelecekten umutlular." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
BaÅŸkan Kenan Åžahin de TÃ¼rkiye'de Suriyeli misafirler iÃ§in neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸ ve Pendik'te Suriyeliler iÃ§in aÃ§Ä±lan okul hakkÄ±nda bilgi vermiÅŸti.
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.
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GÃ¼ney Kore'den Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah imal etmeye yetecek kadar plÃ¼tonyumu olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Putinâ€™in BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABDâ€™nin Rusyaâ€™ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ikili iliÅŸkilerin bilerek bozulmasÄ± iÃ§in atÄ±lan ek adÄ±mlar olarak adlandÄ±rdÄ±.
ABD'de, BaÅŸkan Obama'nÄ±n 20 Ocak'ta gÃ¶revi seÃ§ilmiÅŸ Trump'a devredeceÄŸi devir teslim tÃ¶reniyle ilgili hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Devir teslim tÃ¶reni maliyetinin 200 milyon dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor
Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n sÃ¶zde yÃ¶netimi ile ilgili ilanlar yerleÅŸtirdi.
Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ±'daki demokrasi mitinglerinde nÃ¶bet tutarak TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fetheden Somali asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man Milletvekili Ahmed Hussen getirildi
Endonezya Denizcilik ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, ada sayÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler CoÄŸrafi Adlar Uzmanlar Grubuna baÅŸvuracak
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