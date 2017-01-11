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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:17, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
09:39, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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ABD'de 200 milyon dolarlÄ±k devir teslim tÃ¶reni
ABD'de 200 milyon dolarlÄ±k devir teslim tÃ¶reni

ABD'de, BaÅŸkan Obama'nÄ±n 20 Ocak'ta gÃ¶revi seÃ§ilmiÅŸ Trump'a devredeceÄŸi devir teslim tÃ¶reniyle ilgili hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Devir teslim tÃ¶reni maliyetinin 200 milyon dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da, BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n 20 Ocak'ta gÃ¶revi seÃ§ilmiÅŸ BaÅŸkan Donald Trump'a devredeceÄŸi devir teslim tÃ¶reniyle ilgili hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor.

ABD'nin 44. BaÅŸkanÄ± Obama, gÃ¶revini 8 KasÄ±m 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden galibiyetle Ã§Ä±kan Trump'a devredecek.

Kongre binasÄ± Ã¶nÃ¼nde yemin tÃ¶reniyle baÅŸlayacak tÃ¶ren, protokolÃ¼n Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaÅŸmasÄ±yla sona erecek.

HazÄ±rlÄ±klarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kongre binasÄ± Ã¶nÃ¼nde binlerce kiÅŸinin yemin tÃ¶renini aynÄ± anda izleyebileceÄŸi geniÅŸ bahÃ§ede hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. KonuklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermeleri iÃ§in tÃ¼m tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri iÃ§in de yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor.

ProtokolÃ¼n Beyaz Saray'a geÃ§erken kullanacaÄŸÄ± Pensilvanya Caddesi'nde de bÃ¼yÃ¼k bir izleyici platformu dikkati Ã§ekiyor. YapÄ±mÄ± henÃ¼z tamamlanmayan platformun kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde hazÄ±r hale geleceÄŸi belirtildi.

Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaÅŸacak protokolÃ¼, burada da bir tren bekleyecek. Beyaz Saray Ã§evresindeki belli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ziyaretÃ§ilere kapatan gizli servis gÃ¶revlilerinin aldÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.

Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde izleyiciler iÃ§in inÅŸa edilen platformun kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bitirileceÄŸi ifade ediliyor.

MALÄ°YETÄ° 200 MÄ°LYON DOLARI BULACAK

Maliyeti 200 milyon dolarÄ± bulmasÄ± beklenen devir teslim tÃ¶reni, baÅŸkent Washington'da 20 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ adeta durmasÄ±na neden olacak.

GeniÅŸ bir alana sivil araÃ§larÄ±n alÄ±nmayacaÄŸÄ± o tarihte metro ve otobÃ¼s gibi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± da kongre ile Beyaz Saray arasÄ±ndaki bÃ¶lgelere hizmet veremeyecek.

Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturacaÄŸÄ± ilk gÃ¼n icraatÄ±nÄ±n neler olacaÄŸÄ± tÃ¼m Amerikan kamuoyunda merakla bekleniyor.

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Ä°lgili Konular ABD Obama trump
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