09:43, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

THY'nin 113 seferine kar iptali





TÃ¼rk Hava YollarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 113 tarifeli seferini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ä°stanbul AtatÃ¼rkÂ veÂ Sabiha GÃ¶kÃ§enÂ havalimanlarÄ±nda, beklenenÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma ve kuvvetli rÃ¼zgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle planlanan 113 tarifeli sefer yapÄ±lamayacak. YolcularÄ±nÂ seyahatlerinden Ã¶nce uÃ§uÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden Ã¶ÄŸrenmeleri istendi

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