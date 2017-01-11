09:55, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±





Ä°stanbul ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±... Polis yolu trafiÄŸe kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Nurtepeâ€™de Ã¼st geÃ§ide bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli paket polis ekiplerini alarma geÃ§irdi. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri alan polis yolu trafiÄŸe kapattÄ±.

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