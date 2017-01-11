10:09, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

'NormalleÅŸme'den sonra ilk Ä°srail ziyareti





Ä°srail'le iliÅŸkilerin normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den ilk ziyaret Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'den iliÅŸkilerin normalleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ä°srail'e ilk ziyaret 7-8 Åžubat'ta yapÄ±lacak. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n da geniÅŸletilmesi bekleniyor

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