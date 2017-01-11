DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

10:27, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

"10 NÃ¼kleer silahlÄ±k PlÃ¼tonyumu var"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore, komÅŸusu Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah Ã¼retebilecek miktarda plÃ¼tonyuma sahip olduÄŸunu bildirdi.

Ulusal Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2016 beyaz kaÄŸÄ±tlarÄ±nda, Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah imal etmeye yetecek 50 kilogram plÃ¼tonyumu olduÄŸu belirtildi.

Beyaz kaÄŸÄ±tlarda, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼zelerin Ã¼zerine yerleÅŸtirilebilecek bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte "minyatÃ¼r" nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±nda ve uranyum Ã¼retme kapasitesinde kayda deÄŸer geliÅŸme saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.

Seul hÃ¼kÃ¼meti, iki yÄ±l sÃ¼ren savunma araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonunda, Kuzey Kore'nin kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼zelerinin (ICBM) ve denizaltÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼zelerinin (SLBM) yarattÄ±ÄŸÄ± tehlikeyi ilk kez doÄŸrudan vurguladÄ±.

Kuzey Kore'nin sahip olduÄŸu plÃ¼tonyum miktarÄ±nÄ±n 2014'te 40 kilogram olduÄŸu ve bu miktarda iki yÄ±l iÃ§inde 10 kilogram artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, hafta baÅŸÄ±nda, "kendilerinin belirleyeceÄŸi bir zamanda kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±labileceÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, ABD Savunma BakanÄ± Ashton Carter ise bÃ¶yle bir durumda "Kuzey Kore fÃ¼zesini dÃ¼ÅŸÃ¼rebileceklerini" belirtmiÅŸti.

Kuzey Kore yÃ¶netimi, 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan nÃ¼kleer denemelerinin beÅŸincisini 9 EylÃ¼l 2016'da yapmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ney Kore ordusu, bunun Pyongyang yÃ¶netiminin yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer deneme olduÄŸunu ve 10 kilotonluk gÃ¼ce sahip denemenin 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± tetiklediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. AmerikalÄ± ve GÃ¼ney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son nÃ¼kleer denemesi Ã¼zerine Ã¼lkeye daha fazla yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.