DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore, komÅŸusu Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah Ã¼retebilecek miktarda plÃ¼tonyuma sahip olduÄŸunu bildirdi.
Ulusal Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2016 beyaz kaÄŸÄ±tlarÄ±nda, Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah imal etmeye yetecek 50 kilogram plÃ¼tonyumu olduÄŸu belirtildi.
Beyaz kaÄŸÄ±tlarda, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼zelerin Ã¼zerine yerleÅŸtirilebilecek bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte "minyatÃ¼r" nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±nda ve uranyum Ã¼retme kapasitesinde kayda deÄŸer geliÅŸme saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.
Seul hÃ¼kÃ¼meti, iki yÄ±l sÃ¼ren savunma araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonunda, Kuzey Kore'nin kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼zelerinin (ICBM) ve denizaltÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼zelerinin (SLBM) yarattÄ±ÄŸÄ± tehlikeyi ilk kez doÄŸrudan vurguladÄ±.
Kuzey Kore'nin sahip olduÄŸu plÃ¼tonyum miktarÄ±nÄ±n 2014'te 40 kilogram olduÄŸu ve bu miktarda iki yÄ±l iÃ§inde 10 kilogram artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, hafta baÅŸÄ±nda, "kendilerinin belirleyeceÄŸi bir zamanda kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±labileceÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, ABD Savunma BakanÄ± Ashton Carter ise bÃ¶yle bir durumda "Kuzey Kore fÃ¼zesini dÃ¼ÅŸÃ¼rebileceklerini" belirtmiÅŸti.
Kuzey Kore yÃ¶netimi, 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan nÃ¼kleer denemelerinin beÅŸincisini 9 EylÃ¼l 2016'da yapmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ney Kore ordusu, bunun Pyongyang yÃ¶netiminin yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer deneme olduÄŸunu ve 10 kilotonluk gÃ¼ce sahip denemenin 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± tetiklediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. AmerikalÄ± ve GÃ¼ney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son nÃ¼kleer denemesi Ã¼zerine Ã¼lkeye daha fazla yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.
Fransaâ€™da drone uÃ§uÅŸlarÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlamanÄ±n alanÄ± geniÅŸletildi
GÃ¼ney Kore'den Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin 10 nÃ¼kleer silah imal etmeye yetecek kadar plÃ¼tonyumu olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Putinâ€™in BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABDâ€™nin Rusyaâ€™ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ikili iliÅŸkilerin bilerek bozulmasÄ± iÃ§in atÄ±lan ek adÄ±mlar olarak adlandÄ±rdÄ±.
ABD'de, BaÅŸkan Obama'nÄ±n 20 Ocak'ta gÃ¶revi seÃ§ilmiÅŸ Trump'a devredeceÄŸi devir teslim tÃ¶reniyle ilgili hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Devir teslim tÃ¶reni maliyetinin 200 milyon dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor
Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n sÃ¶zde yÃ¶netimi ile ilgili ilanlar yerleÅŸtirdi.
Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ±'daki demokrasi mitinglerinde nÃ¶bet tutarak TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fetheden Somali asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man Milletvekili Ahmed Hussen getirildi
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