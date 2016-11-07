10:32, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸte TÃ¼rk askerinin Irak'tan Ã§ekilme ÅŸartÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti, bu Ã¼lkeyle yeni bir dÃ¶nemin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. HÃ¼kÃ¼met kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, BaÄŸdat'la Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim alanlarÄ±nda daha fazla iÅŸbirliÄŸi iÃ§in 'ortak komisyonlar' kurulacak, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretler hÄ±zlandÄ±rÄ±lacak.

BAÅžÄ°KA'DAN Ã‡EKÄ°LME ÅžARTI: MUSUL VE KERKÃœK

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaretinde masadaki konulardan en Ã¶nemlisi ise MehmetÃ§iÄŸin bÃ¶lge gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerine askeri eÄŸitimler verdiÄŸi BaÅŸika ÃœssÃ¼ oldu. BaÄŸdat'Ä±n 'BaÅŸika' hassasiyetine karÅŸÄ±lÄ±k 'Musul' ve 'KerkÃ¼k'Ã¼n durumuna dikkat Ã§eken Ankara, buralardaki terÃ¶r tehdidi bertaraf edilirse TÃ¼rk askerinin BaÅŸika'da kalÄ±ÅŸ sÃ¼recinin ele alÄ±nabileceÄŸi mesajÄ± verdi.

FETÃ– OKULLARI MAARÄ°F VAKFINA

BaÄŸdat yÃ¶netimine 'mezhep uyarÄ±sÄ±'nda da bulunan Ankara, yeni gerginliklerin oluÅŸmamasÄ± iÃ§in 'Musul MusullularÄ±n, Tel Afer Tel Aferlilerindir' dÃ¼sturunun benimsenmesini istedi. Hem BaÄŸdat'ta hem de sonrasÄ±ndaki Erbil ziyaretlerinde 'FETÃ– ile ortak mÃ¼cadele' vurgusu da yapÄ±ldÄ±. Bu kapsamda buradaki FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na devredilecek.

TÃœRKÄ°YE SAHRA HASTANESÄ° KURACAK

Bu arada TÃ¼rkiye, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimine 'hastane' desteÄŸi verecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu bÃ¶lgeye peÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin kullanÄ±mÄ± iÃ§in 'sahra hastanesi' kurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan Erbil ziyareti sÄ±rasÄ±nda IKBY lideri Mesut Barzani ile DEAÅž'a karÅŸÄ± cephe hattÄ± ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'na giden ve burada incelemelerde bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± bin civarÄ±nda peÅŸmerge gÃ¼cÃ¼nÃ¼n koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.