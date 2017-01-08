10:33, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Meteoroloji'den yoÄŸun kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar nedeniyle buzlanma ve don olayÄ± gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸÃ¶yle denildi:

"BugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Trakya'da yeniden baÅŸlayacak olan kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, Edirne ve KÄ±rklareli Ã§evrelerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar Ã¼zerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve Ã¼zerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi beklenmektedir. VatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin baÅŸta Ã§atÄ±larda biriken kar ve buz yÃ¼kÃ¼ olmak Ã¼zere yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekmektedir."