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10:41, 11 Ocak 2017 Çarşamba

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Fransa’da drone yasak alanı genişletildi
Fransa’da drone yasak alanı genişletildi

Fransa’da drone uçuşlarına getirilen kısıtlamanın alanı genişletildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere drone uçuşlarına getirilen yasağın alanı genişletildi.

Ulusal Sivil Havacılık İdaresi ve Ulusal Coğrafya Danışma Enstitüsü, Fransa genelinde uçuşa yasak bölgelerin güncellenmiş haritasını yayınladı.

Yeni haritada, özellikle Paris’te drone uçuşlarına getirilen yasağın alanının yakın banliyölere kadar genişletildiği görülürken, ülkenin diğer kent, kasaba ve hatta köylerinde de yerleşim olan kesimlerde drone uçuşlarına yasak getirildi.

İnternette “Government Geoportal” adresinden ulaşılabilen haritaların tüm drone kullanıcıları tarafından incelenmesini isteyen yetkililer, olası ihlal durumunda mahkemeye sevk edilecek kişilerin, “uçuşa yasaklanan bölgeleri bilmiyordum” şeklindeki savunmalarının kesinlikle kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Fransız basını ise kısıtlamanın drone satışlarına önemli ölçüde darbe vuracağı görüşünde.

Terör saldırıları ile sarsılan Fransa’da, askeri bölgeler, havaalanları, nükleer tesislerin üzerinde ve gece karanlıkta drone uçurmak kesinlikle yasak. Ayrıca, insanların mahremiyet alanındaki evleri ve bahçeleri ile kişilerin drone ile çekilen görüntü ve fotoğraflarının izinsiz yayınlanması da yasak.



İlgili Konular Fransa terörle mücadele Drone İHA
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