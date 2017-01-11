AB, zayıflar ve güçlüler diye ikiye ayrılsın teklifi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) eş başkanı Joerg Meuthen, Euro Bölgesi’nin Almanya ve çevresindeki güçlü ekonomiler ile, Fransa ve diğer zayıfların oluşturduğu iki gruba bölünmesini önerdi. Meuthen Reuters ile yaptığı söyleşide, “Farklı para kültürleri ve farklı rekabetçilik düzeyleri olan Avrupa içinde euro bir uyumsuzluk tohumudur” dedi.
AfD Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde desteğini yüzde 15’e çıkardı ancak hiçbir siyasi grup bu partiyle koalisyon kurmak istemiyor. Meuthen telefonla yaptığı söyleşide, euro bölgesi böyle bir bölünmeye giderse Alman ekonomisinin bir ya da iki yıl zarar göreceğini söyledi.
“Euro, güney Avrupa ülkeleri için fazla güçlü, Almanya ve diğerleri için ise fazla zayıf. Daha zayıf olan ülkelerin Euro Bölgesi’nden çıkmaları mümkün olabilir” diyen Meuthen, bu ülkeleri İtalya, İspanya Portekiz ve Fransa olarak sıraladı. Yunanistan için ise “O kadar zayıf ki hiçbir ülke ortak bir para kullanmak istemiyor” dedi. Meuthen, daha güçlü bir euro yüzünden ihracatları zarar görecek olsa bile, euronun çekirdek grubunda Almanya, Avusturya, Hollanda ve Finlandiya’nın kalması gerektiğini söyledi.
“Bu Almanya’da bir ekonomik çöküntü yaratabilir. Ne kadar derin olacağını bilmek mümkün değil. Ama bence ekonomik çöküntü bir ya da iki yıl içinde giderilir” diyen Meuthen, Fransa’nın aşırı sağcı siyasetçisi Marine Le Pen’in Fransa’nın eurodan çıkması ancak eurodan önceki ECU (Avrupa Para Birimi) çerçevesinde yeni bir ulusal para benimsemesi önerisine katılmadığını ifade etti..”
Pentagon yapay zekaya sahip insansız hava aracı (İHA) geliştirdi
Almanya’da aşırı sağcı parti, Euro Bölgesi’nin Almanya ve çevresindeki güçlü ekonomiler ile, Fransa ve diğer zayıfların oluşturduğu iki gruba bölünmesini önerdi.
Fransa’da drone uçuşlarına getirilen kısıtlamanın alanı genişletildi
Güney Kore'den Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 10 nükleer silah imal etmeye yetecek kadar plütonyumu olduğu uyarısında bulundu
Putin’in Basın Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımları ikili ilişkilerin bilerek bozulması için atılan ek adımlar olarak adlandırdı.
ABD'de, Başkan Obama'nın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Trump'a devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Devir teslim töreni maliyetinin 200 milyon doları bulması bekleniyor
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Yalta şehrinde kimliği belirsiz kişiler, Kırım’ın sözde yönetimi ile ilgili ilanlar yerleştirdi.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığına, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Pendik ve Kısıklı'daki demokrasi mitinglerinde nöbet tutarak Türk halkının gönlünü fetheden Somali asıllı Müslüman Milletvekili Ahmed Hussen getirildi
Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, ada sayısının güncellenmesi için Birleşmiş Milletler Coğrafi Adlar Uzmanlar Grubuna başvuracak
Trump'un Adalet Bakanı adayı Sessions, Müslümanların ülkeye alınmaması fikrine sıcak bakmadığını söyledi
Müzakerelerde sunulacak haritalar sadece beş kişi tarafından görülecek ve özel kasalarda saklanacak
İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin Başika'daki askerlerin çekilmesine bağlı olduğunu söyledi
Obama, başarılı olduğunu iddia ettiği veda konuşmasında dış siyasete çok az değinirken Suriye'den hiç bahsetmedi
Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Solomon Adaları'nda 46 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD, Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ettiği PYD'nin de barış görüşmelerine davet edilmesi gerektiğini açıkladı