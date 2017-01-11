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AB, zayıflar ve güçlüler diye ikiye ayrılsın teklifi
AB, zayıflar ve güçlüler diye ikiye ayrılsın teklifi

Almanya’da aşırı sağcı parti, Euro Bölgesi’nin Almanya ve çevresindeki güçlü ekonomiler ile, Fransa ve diğer zayıfların oluşturduğu iki gruba bölünmesini önerdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) eş başkanı Joerg Meuthen, Euro Bölgesi’nin Almanya ve çevresindeki güçlü ekonomiler ile, Fransa ve diğer zayıfların oluşturduğu iki gruba bölünmesini önerdi. Meuthen Reuters ile yaptığı söyleşide, “Farklı para kültürleri ve farklı rekabetçilik düzeyleri olan Avrupa içinde euro bir uyumsuzluk tohumudur” dedi.

AfD Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde desteğini yüzde 15’e çıkardı ancak hiçbir siyasi grup bu partiyle koalisyon kurmak istemiyor. Meuthen telefonla yaptığı söyleşide, euro bölgesi böyle bir bölünmeye giderse Alman ekonomisinin bir ya da iki yıl zarar göreceğini söyledi.

“Euro, güney Avrupa ülkeleri için fazla güçlü, Almanya ve diğerleri için ise fazla zayıf. Daha zayıf olan ülkelerin Euro Bölgesi’nden çıkmaları mümkün olabilir” diyen Meuthen, bu ülkeleri İtalya, İspanya Portekiz ve Fransa olarak sıraladı. Yunanistan için ise “O kadar zayıf ki hiçbir ülke ortak bir para kullanmak istemiyor” dedi. Meuthen, daha güçlü bir euro yüzünden ihracatları zarar görecek olsa bile, euronun çekirdek grubunda Almanya, Avusturya, Hollanda ve Finlandiya’nın kalması gerektiğini söyledi.

“Bu Almanya’da bir ekonomik çöküntü yaratabilir. Ne kadar derin olacağını bilmek mümkün değil. Ama bence ekonomik çöküntü bir ya da iki yıl içinde giderilir” diyen Meuthen, Fransa’nın aşırı sağcı siyasetçisi Marine Le Pen’in Fransa’nın eurodan çıkması ancak eurodan önceki ECU (Avrupa Para Birimi) çerçevesinde yeni bir ulusal para benimsemesi önerisine katılmadığını ifade etti..”



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