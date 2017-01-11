ABD yapay zekaya sahip Ä°HA geliÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon'un pazartesi gÃ¼nÃ¼ Washington'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ABD ordusu yapay zekaya sahip 103 mikro insansÄ±z hava aracÄ±yla (Ä°HA) baÅŸarÄ±lÄ± bir uÃ§uÅŸ testi gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "kolektif birer organizma" olarak betimlediÄŸi Perdix mikro insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n karar verme yetisinin merkezi olmayan bir beyin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Yeni silahlarÄ±yla ilgili Pentagon, doÄŸada kolektif karar verme, uyumlu kol uÃ§uÅŸu ve kendi kendini tedavi etme davranÄ±ÅŸlarÄ± sergilediklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ "arÄ± sÃ¼rÃ¼sÃ¼" benzetmesi yaptÄ±. Her biri yaklaÅŸÄ±k 16 santimetre bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olan araÃ§larÄ±n geliÅŸtirilmesinin, yapay zeka alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ilerlemeler sayesinde mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu bildirildi.
Pentagon'un yetkili departmanÄ±nÄ±n yÃ¶neticisi William Roper, adÄ±nÄ± Yunan mitolojisindeki bir karakterden alan Perdix insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n "Ã¶nceden programlanmÄ±ÅŸ ve senkronize edilmiÅŸ bireyler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. Roper, her Perdix'in diÄŸer tÃ¼m Perdix'lerle iletiÅŸim iÃ§erisinde olduÄŸunu ve birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¼rÃ¼nÃ¼n herhangi bir lideri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her aracÄ±n sisteme giren ya da sistemi terk eden araÃ§lara uyum saÄŸlayabildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°lk olarak 2013'te Massachusetts Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ (MIT) mÃ¼hendislik Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Perdix insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n geliÅŸtirilme sÃ¼reci, o gÃ¼nden bu yana ara vermeksizin devam ediyordu.
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
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