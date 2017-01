ABD yapay zekaya sahip Ä°HA geliÅŸtirdi

10:56, 11 Ocak 2017 Çarşamba

ABD yapay zekaya sahip İHA geliştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusu yapay zekaya sahip 103 mikro insansız hava aracıyla (İHA) başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın "kolektif birer organizma" olarak betimlediği Perdix mikro insansız hava araçlarının karar verme yetisinin merkezi olmayan bir beyin aracılığıyla sağlandığı ifade edildi. Yeni silahlarıyla ilgili Pentagon, doğada kolektif karar verme, uyumlu kol uçuşu ve kendi kendini tedavi etme davranışları sergilediklerinden ötürü "arı sürüsü" benzetmesi yaptı. Her biri yaklaşık 16 santimetre büyüklüğünde olan araçların geliştirilmesinin, yapay zeka alanında gerçekleşen ilerlemeler sayesinde mümkün olduğu bildirildi.



Pentagon'un yetkili departmanının yöneticisi William Roper, adını Yunan mitolojisindeki bir karakterden alan Perdix insansız hava araçlarının "önceden programlanmış ve senkronize edilmiş bireyler olmadığını" söyledi. Roper, her Perdix'in diğer tüm Perdix'lerle iletişim içerisinde olduğunu ve birlikte çalıştığını, sürünün herhangi bir lideri olmadığını ve her aracın sisteme giren ya da sistemi terk eden araçlara uyum sağlayabildiğini söyledi.



İlk olarak 2013'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen Perdix insansız hava araçlarının geliştirilme süreci, o günden bu yana ara vermeksizin devam ediyordu.