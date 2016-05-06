11:06, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

DÃ¼ndar ve GÃ¼l iÃ§in 10 yÄ±l hapis talebi





CHP'li Enis BerberoÄŸlu'na mÃ¼ebbet, Erdem GÃ¼l ve Can DÃ¼ndar'a 10'ar yÄ±l hapis istemi yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Cumhuriyet Gazetesi eski Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar, Ankara Temsilcisi Erdem GÃ¼l ve CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ MÄ°T TIRâ€™larÄ± haberlerine iliÅŸkin ana dosyadan ayrÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmedilen â€œsilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne, Ã¼ye olmaksÄ±zÄ±n bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme' iddiasÄ±yla sÃ¼ren davada savcÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi duruÅŸma savcÄ±sÄ± Mehmet YeÅŸilkaya mÃ¼talaasÄ±nda DÃ¼ndar, GÃ¼l ve BerberoÄŸlu'nun Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme suÃ§undan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±nÄ± talep etti. SavcÄ± YeÅŸilkaya BerberoÄŸlu iÃ§in ayrÄ±ca gizli kalmasÄ± gereken bilgileri aÃ§Ä±klama suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istedi. DuruÅŸma 1 Mart'a ertelendi.

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