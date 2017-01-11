11:19, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Bekir ve Mahmut Sami Boydak tutuklandÄ±





FETÃ–'ye finansman saÄŸlayÄ±p, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na himmet topladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Bekir ve Mahmut Sami Boydak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 60'Ä± tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne finansman saÄŸlayÄ±p, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na himmet topladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen 110 iÅŸ adamÄ±ndan Bekir ve Mahmut Sami Boydak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 60'Ä± tutuklandÄ±.

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