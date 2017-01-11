11:26, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya'daki TuÄŸÃ§e Albayrak cinayetinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±





Alman yargÄ±sÄ± TuÄŸÃ§e Albayrakâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan SÄ±rp asÄ±llÄ± Sanel M. hakkÄ±ndaki sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanyaâ€™da TuÄŸÃ§e Albayrakâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan SÄ±rp asÄ±llÄ± Sanel M. aleyhindeki yargÄ± sÃ¼recinde yeni geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. Wiesbaden Ä°dari Mahkemesi, Sanel M. hakkÄ±ndaki sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± onayladÄ±. GÃ¶Ã§ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ±'nÄ±n haberine gÃ¶re mahkeme; daha Ã¶nce de adam yaralama suÃ§unda sabÄ±kasÄ± olan sanÄ±ÄŸÄ±n, yeniden suÃ§ iÅŸleme potansiyeli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Sanel M.â€™nin SÄ±rbistanâ€™a iade kararÄ±na, iki hafta iÃ§inde itiraz hakkÄ± bulunuyor. TuÄŸÃ§e Albayrak 15 KasÄ±m 2014â€™te Offenbachâ€™ta bir restoranÄ±n tuvaletinde 2 Alman kÄ±zÄ± taciz eden 3 SÄ±rp genci engellemiÅŸti. Ancak TuÄŸÃ§e, restoranÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda tacizci Sanel M.â€™nin attÄ±ÄŸÄ± yumrukla yere dÃ¼ÅŸerek kafasÄ±nÄ± Ã§arparak aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼m Ã¼lkeyi yasa boÄŸan olayÄ±n ardÄ±ndan TuÄŸÃ§e Albayrak, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 23 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼n olan 28 KasÄ±mâ€™da hayata gÃ¶zlerini yumdu.

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