11:39, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± TAK Ã¼stlendi





Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±yÄ± TAK Ã¼stlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde silah ve bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen ve biri polis 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu, 2 saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±yÄ± TAK Ã¼stlendi.

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