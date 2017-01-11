TSK'da ByLock kullanan 315 kiÅŸiye tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FETÃ–'nÃ¼n,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelikÂ operasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen aralarÄ±ndaÂ muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 84Â ÅŸÃ¼pheliÂ daha tutuklandÄ±.
SoruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 315'e yÃ¼kseldi.
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Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, BaÅŸika ile ilgili, "KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz." dedi
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "(Rusya) Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanÄ±k RÃ¼zgar Ã‡etin'i, "bilinÃ§li taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Ä°DO'nun olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yapÄ±lamayan tÃ¼m iÃ§ hat seferleri normal seyrinde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor
GETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã‡orum, 85 gizli tanÄ±kla TÃ¼rkiye'de ilk sÄ±rada...
KÄ±rÄ±kkale kara teslim oldu. 88 kÃ¶y yoluna ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda, ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 84 ÅŸÃ¼phelinin daha tutuklanmasÄ±yla tutuklu sayÄ±sÄ± 315'e yÃ¼kseldi
Alman yargÄ±sÄ± TuÄŸÃ§e Albayrakâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan SÄ±rp asÄ±llÄ± Sanel M. hakkÄ±ndaki sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± onayladÄ±
FETÃ–'ye finansman saÄŸlayÄ±p, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na himmet topladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Bekir ve Mahmut Sami Boydak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 60'Ä± tutuklandÄ±.
CHP'li Enis BerberoÄŸlu'na mÃ¼ebbet, Erdem GÃ¼l ve Can DÃ¼ndar'a 10'ar yÄ±l hapis istemi yapÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini duyurdu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti sÄ±rasÄ±nda BaÅŸika kampÄ±ndan Ã§ekilmek iÃ§in Musul ve KerkÃ¼k'Ã¼n terÃ¶rden temizlenmesini ÅŸart koÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°srail'le iliÅŸkilerin normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den ilk ziyaret Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lacak