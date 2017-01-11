11:48, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TSK'da ByLock kullanan 315 kiÅŸiye tutuklama





FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda, ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 84 ÅŸÃ¼phelinin daha tutuklanmasÄ±yla tutuklu sayÄ±sÄ± 315'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelikÂ operasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen aralarÄ±ndaÂ muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 84Â ÅŸÃ¼pheliÂ daha tutuklandÄ±. SoruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 315'e yÃ¼kseldi. Â

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