11:51, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±rÄ±kkale'de 88 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±





KÄ±rÄ±kkale kara teslim oldu. 88 kÃ¶y yoluna ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÄ±kkale'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 88 kÃ¶y yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Ä°l Ã–zel Ä°daresinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkezde 4, ilÃ§elerden Keskin'de 30, BalÄ±ÅŸeyh'te 18, Sulakyurt'ta 14, Delice'de 10, Ã‡elebi'de 7, BahÅŸÄ±lÄ± ve YahÅŸihan'da 2'ÅŸer, KarakeÃ§ili'de 1 kÃ¶y yolu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, 23 ekip ve 33 iÅŸ makinesiyle devam ediliyor. Â

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