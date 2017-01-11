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13:41, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
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11:51, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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KÄ±rÄ±kkale'de 88 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
KÄ±rÄ±kkale'de 88 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

KÄ±rÄ±kkale kara teslim oldu. 88 kÃ¶y yoluna ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rÄ±kkale'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 88 kÃ¶y yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.

Ä°l Ã–zel Ä°daresinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkezde 4, ilÃ§elerden Keskin'de 30, BalÄ±ÅŸeyh'te 18, Sulakyurt'ta 14, Delice'de 10, Ã‡elebi'de 7, BahÅŸÄ±lÄ± ve YahÅŸihan'da 2'ÅŸer, KarakeÃ§ili'de 1 kÃ¶y yolu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.

Karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, 23 ekip ve 33 iÅŸ makinesiyle devam ediliyor.

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