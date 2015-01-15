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13:41, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
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11:52, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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FETÃ–'de en Ã§ok gizli tanÄ±k Ã‡orum'da
FETÃ–'de en Ã§ok gizli tanÄ±k Ã‡orum'da

GETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã‡orum, 85 gizli tanÄ±kla TÃ¼rkiye'de ilk sÄ±rada...

FETÃ–/PDYâ€™ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye genelinde en Ã§ok gizli tanÄ±ÄŸÄ±n Ã‡orum'da olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡orum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ã–mer Faruk YurdagÃ¼l, adliyede basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡orum'da FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n deÅŸifre edilmesi, Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren ÅŸÃ¼phelilerin ve Ã¶rgÃ¼tsel durumlarÄ±nÄ±n tespiti ve delillendirilmesi amacÄ±yla 29 EylÃ¼l 2015'te soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SoruÅŸturmalar kapsamÄ±nda iletiÅŸimin dinlenmesi, teknik araÃ§larla izleme tedbirlerinin uygulanarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ildeki Ã¼st yÃ¶netimi baÅŸta olmak Ã¼zere yÃ¶netici ve Ã¼yelerinin, finans kaynaklarÄ± ve yÃ¶ntemlerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YurdagÃ¼l, "Ã–rgÃ¼te yÃ¶nelik planlÄ± soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda operasyonel faaliyetlerin 1 EylÃ¼l 2016'dan itibaren yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanmaktayken, 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸen baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yakÄ±n tehdit durumu deÄŸerlendirilerek planlÄ± operasyonel faaliyetlerin derhal baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ, soruÅŸturma iÅŸlemleri hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminden Ã¶nceki sÃ¼reÃ§te birden fazla soruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi ve yÃ¶neticiliÄŸi kapsamÄ±nda kamu kurumunu dolandÄ±rmak suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken YurdagÃ¼l, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SoruÅŸturmalar kapsamÄ±nda il genelinde bin 87 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda soruÅŸturma iÅŸlemi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 473 ÅŸÃ¼pheli tutuklu bulunmaktadÄ±r. 314 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda da adli kontrol kararÄ± verilmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸik tarihlerde tutuklandÄ±ktan sonra itiraz, saÄŸlÄ±k sebepleri, kiÅŸisel ve ailevi durumlarÄ± gÃ¶zetilen 59 ÅŸÃ¼pheli tahliye edilmiÅŸtir. 79 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunmaktadÄ±r. 62 ÅŸÃ¼pheli de beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kolluk kuvvetleri veya savcÄ±lÄ±k aÅŸamasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 10 Ocak itibarÄ±yla gÃ¶zaltÄ±ndaki ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± 26'dÄ±r. FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda operasyonel faaliyetler yÃ¼zde 90 tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

"EN Ã‡OK GÄ°ZLÄ° TANIK BULUNAN YER Ã‡ORUM"

YapÄ±lan ihbarlarÄ±n titizlikle deÄŸerlendirildiÄŸini vurgulayan YurdagÃ¼l, "MevzuatÄ±mÄ±zÄ±n imkan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± gizli tanÄ±klÄ±k sistemi etkin ÅŸekilde kullanÄ±lmaktadÄ±r. FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda Ã‡orum'da 85 gizli tanÄ±k bulunmaktadÄ±r. Bu sayÄ±ya gÃ¶re FETÃ–/PDY soruÅŸturmalarÄ±nda en Ã§ok gizli tanÄ±k Ã‡orum'da. Ä°stanbul ve Ankara dahil TÃ¼rkiye genelinde en Ã§ok gizli tanÄ±k bulunan yer Ã‡orum. Sivas'ta 2 gizli tanÄ±k var, birini biz gÃ¶ndermiÅŸiz." ifadesini kullandÄ±.



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